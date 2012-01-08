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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Милан
Аталанта - Милан: обзор матча 08 января 2012
Аталанта
08.01.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 17 тур
0 : 2
Завершен
Милан
23'
З. Ибрагимович (П)
84'
К. Боатенг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Милан
Желтая карточка
Х. Денис
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Э. Скелотто
ГОЛ! 0:2!
К. Боатенг
Пас отдал
З. Ибрагимович
Желтая карточка
Л. Чигарини
Желтая карточка
Т. Манфредини
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
К. Кармона
Замена
Робиньо
️️️️
Пато
Замена
С. Тирибокки
️️️️
Г. Марилунго
Желтая карточка
К. Кармона
Желтая карточка
Д. Бонера
ГОЛ с пенальти! 0:1!
З. Ибрагимович
19'
Желтая карточка
К. Боатенг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ПЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Лука Чигарини
АП
19
Гвидо Марилунго
АП
14
Карлос Кармона
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
6
Марк ван Боммел
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
23
Антонио Ночерино
ПП
12
Пато
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
70
Робиньо
ЦФ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
4-3-2-1
47
Консильи
13
Пелузо
29
Ферри
17
Манфредини
5
Масиелло
18
Скелотто
19
Падоин
14
Кармона
19
Марилунго
8
Чигарини
19
Денис
4-3-1-2
32
Аббьяти
23
Бонера
5
Мексес
3
Силва
19
Дзамбротта
23
Ночерино
6
ван Боммел
18
Эмануэльсон
27
Боатенг
11
Ибрагимович
12
Пато
14
Кармона
7
Бонавентура
7
Бонавентура
14
Кармона
18
Скелотто
11
Габбиадини
11
Габбиадини
18
Скелотто
19
Марилунго
90
Тирибокки
90
Тирибокки
19
Марилунго
12
Пато
70
Робиньо
70
Робиньо
12
Пато
Остались в запасе
Аталанта
Милан
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Аталанта - Милан
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн, НТВ-ПЛЮС Спорт 17:55 (прямая)
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