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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Аталанта
Милан - Аталанта: обзор матча 15 мая 2022
Милан
15.05.2022, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 37 тур
2 : 0
Завершен
Аталанта
56'
Р. Леау
75'
Т. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Аталанта
Желтая карточка
И. Беннасер
90'
+2
87'
Желтая карточка
Р. Малиновский
Замена
А. Флоренци
️️️️
Д. Калабрия
80'
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
Р. Крунич
80'
80'
Замена
М. Демирал
️️️️
Х. Луис Паломино
ГОЛ! 2:0!
Т. Эрнандес
Пас отдал
Р. Крунич
75'
70'
Замена
Ж. Бога
️️️️
М. Пессина
Желтая карточка
Ф. Кессье
67'
Замена
И. Беннасер
️️️️
С. Тонали
63'
ГОЛ! 1:0!
Р. Леау
Пас отдал
Ж. Мессьяс
56'
55'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
М. Пашалич
55'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Л. Муриэль
Замена
Ж. Мессьяс
️️️️
А. Салемакерс
55'
Замена
А. Ребич
️️️️
О. Жиру
55'
53'
Желтая карточка
Т. Коопмейнерс
Желтая карточка
О. Жиру
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
8
Марио Пашалич
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
21
Браим Диас
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
7
Валентин Михаила
ЛВ
59
Алексей Миранчук
АП
17
Руслан Малиновский
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Меньян
19
Эрнандес
23
Томори
15
Калюлю
2
Калабрия
16
Тонали
19
Кессье
33
Крунич
27
Леау
56
Салемакерс
9
Жиру
4-2-1-2-1
1
Муссо
33
Хатебур
6
Джимсити
19
Паломино
77
Дзаппакоста
15
де Рон
8
Коопмейнерс
8
Фройлер
32
Пессина
8
Пашалич
10
Муриэль
56
Салемакерс
10
Мессьяс
10
Мессьяс
56
Салемакерс
9
Жиру
9
Ребич
9
Ребич
9
Жиру
2
Калабрия
24
Флоренци
24
Флоренци
2
Калабрия
33
Крунич
8
Бакайоко
8
Бакайоко
33
Крунич
16
Тонали
10
Беннасер
10
Беннасер
16
Тонали
19
Паломино
28
Демирал
28
Демирал
19
Паломино
8
Пашалич
17
Малиновский
17
Малиновский
8
Пашалич
32
Пессина
13
Бога
13
Бога
32
Пессина
10
Муриэль
91
Сапата
91
Сапата
10
Муриэль
Остались в запасе
Милан
Аталанта
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
21
Браим Диас
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
59
Алексей Миранчук
АП
7
Валентин Михаила
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
21
Браим Диас
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
59
Алексей Миранчук
АП
7
Валентин Михаила
ЛВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Милан - Аталанта
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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Защитник «Милана» Павлович рассказал о гитлеровских методах бывшего тренера: «При нем убрали «Нутеллу»
20 ноября
6
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