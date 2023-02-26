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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Аталанта
Милан - Аталанта: обзор матча 26 февраля 2023
Милан
26.02.2023, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 0
Завершен
Аталанта
25'
Х. Муссо (АГ)
86'
Ж. Мессьяс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Аталанта
Желтая карточка
Р. Крунич
90'
Замена
️️️️
Ж. Мессьяс
89'
Замена
А. Ребич
️️️️
Р. Леау
88'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Мессьяс
Пас отдал
Р. Леау
86'
84'
Замена
Х. Луис Паломино
️️️️
Д. Скальвини
84'
Замена
М. Руджери
️️️️
Д. Дзаппакоста
84'
Замена
L. Vorlický
️️️️
Т. Коопмейнерс
Замена
️️️️
Б. Диас
74'
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
О. Жиру
74'
69'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
А. Лукман
Желтая карточка
М. Тиав
65'
63'
Замена
Ж. Бога
️️️️
Эдерсон
28'
Желтая карточка
Р. Толой
Желтая карточка
Р. Леау
28'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Х. Муссо
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
19
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
15
Мартен де Рон
ОП
13
Эдерсон
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
29
Ясин Адли
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
45
Эндри Мухамети
ЦП
72
Lukáš Vorlický
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
23
Томори
12
Тиав
15
Калюлю
16
Тонали
33
Крунич
27
Леау
21
Диас
10
Мессьяс
9
Жиру
3-4-1-2
1
Муссо
19
Джимсити
2
Толой
42
Скальвини
21
Меле
8
Коопмейнерс
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
19
Хойлунд
11
Лукман
27
Леау
9
Ребич
9
Ребич
27
Леау
9
Жиру
11
Ибрагимович
11
Ибрагимович
9
Жиру
77
Дзаппакоста
13
Руджери
13
Руджери
77
Дзаппакоста
42
Скальвини
19
Паломино
19
Паломино
42
Скальвини
13
Эдерсон
13
Бога
13
Бога
13
Эдерсон
8
Коопмейнерс
72
72
8
Коопмейнерс
11
Лукман
10
Муриэль
10
Муриэль
11
Лукман
Остались в запасе
Милан
Аталанта
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
29
Ясин Адли
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
45
Эндри Мухамети
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
29
Ясин Адли
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
45
Эндри Мухамети
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Милан - Аталанта
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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