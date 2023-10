Лучшие игры на PS5: у нас есть рекомендации для любителей всех жанров

От FIFA 23 до атмосферных шутеров.

PlayStation 5 – вероятно, самая популярная игровая приставка в мире. Прямо сейчас, по некоторым данным, в ее библиотеке 552 игры. Разумеется, многие пользователи теряются и не знают, во что поиграть.

«Бомбардир» предлагает список игр для PlayStation 5, которые могут решить эту проблему.

1. Cyberpank 2077

Жанр: ролевая игра, шутер

Дата выхода: 2022 год

Добро пожаловать в будущее! На сайте игры сказано:

«Вам предстоит взять заказ, который перевернет вашу жизнь. Украдите уникальное устройство, позволяющее обрести бессмертие, и станьте легендой, исследуя огромный открытый мир, где ваши поступки влияют на ход сюжета и все, что вас окружает. Выполняйте задания от самых разных жителей Найт-Сити, чтобы превратиться из уличного киберпанка в наемника высшей лиги и раскрыть тайну бесценного устройства, за которым идет настоящая охота».

Представители команды CD Projekt Red, разработчики игры, говорили, что они хотели бы объединить желание пользователей отправиться на машине времени в будущее и обычную компьютерную игру, доступную для всех. Кажется, это получилось сделать, но с одним нюансом: Cyberpank 2077 точно доступна не для всех. Если на PS5 она пойдет без вопросов, то PC-версия требует определенных мощностей.

2. Hogwarts Legacy

Жанр: ролевая игра

Дата выхода: 2023 год

Всем фанатам вселенной «Гарри Поттера» посвящается. Разница лишь в том, что все действия происходят за 100 лет. Станьте студентом лучшей школы чародейства и волшебства «Хогвартс», познавайте различные магические предметы, изучайте заклинания, играйте в квиддич, летайте, бегайте, раскрывайте секреты школы, развивайте свои скиллы и становитесь сильнейшим волшебником.

В Hogwarts Legacy большой открытый мир, разделенный на 16 областей. Есть не только замок, но и большое пространство рядом с ним и даже Запретный лес. Каждый игрок должен изучать новые заклинания, чтобы предотвратить различные сложности. Большинство из них создают маг Виктор Руквуд и гоблин Ранрок.

Кстати, пользователи развлекаются и часто играют за Волан Де Морта – это не оригинальный персонаж, поэтому они специально создают его в игре.

3. Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Жанр: action-adventure, экшн, файтинг

Дата выхода: 2020 год

Уникальность вселенной Человека-паука скрывается в многообразии ее персонажей. Даже главную роль в фильмах сыграли три разных актера. В играх эта разношерстность больше. Конкретно в Marvel's Spider-Man: Miles Morales главный герой – Майлз Моралес. Да-да, обычный паренек из Бруклина, который учится, встречается с девушкой, обожает музыку. А в остальное время – спасает город от различных напастей.

Периодически, правда, к миссиям подключается и Питер Паркер. Но в основном со злодеями Майлз Моралес сражается один. В игре великолепно проработан функционал, который делает полеты и взаимодействиями с предметами сильно реалистичнее.

4. Gran Turismo 7

Жанр: симулятор, гонки

Дата выхода: 2022 год

Главный автосимулятор в мире: прекрасная графика, красивая механика, реалистичное управление. И просто огромное количество машин, на которых любой пользователь может стать лучшим. GranTurismo 7 позволяет не только соревноваться с ботами, но и подключаться через многопользовательский режим и выявлять лучшего гонщика, параллельно прокачивая технические возможности автомобилей.

5. FIFA 23

Жанр: спортивные, симулятор

Дата выхода: 2022 год

Никакой список с лучшими играми для PS5 не может быть полным без футбольной игры. FIFA 23 – последняя совместная игра студии EA и ФИФА. И компании сделали ее максимально реалистичной:

Великолепно развитый режим карьеры;

Много интересных коротких турниров в режиме офлайн и много типов игры;

Отличный многопользовательский режим и проработанная версия Ultimate Team.

Конечно, очень скоро EA выпусит новую игру, но отказывать себе в удовольствии и не играть в FIFA 23 сейчас просто нельзя.

6. God of War Ragnarok

Жанр: экшн, файтинг

Дата выхода: 2022 год

Продолжение легендарной серии игр God of War. Главные герои – бог войны Кратос и его сын Атрей. Сюжет игры предлагает подготовиться к Рагнароку, после которого, согласно преданиям, произойдет разрушение Девяти миров.

Механика игры не получила масштабных изменений. Но реалистичность этой части God of War возросла: соперники стали сложнее, герои могут использовать больше предметов. Плюс создатели сделали акцент на истории: сюжет очень интересный и извилистый и точно готовит пользователям ряд сюрпризов.

7. Stray

Жанр: приключение

Дата выхода: 2022 год

Давно хотели поиграть за кота? Вот – пожалуйста, игра Stray дает эту возможность каждому пользователю.

Рыжий кот, по сюжету, попадает в кибербанковую эпоху, где роботы освоили и заселили планету. Никакой агрессии, никаких сражении – вам нужно просто прыгать, бегать, выполнять задания и жить обычной кошачьей жизнью.

8. Last of Us: Part 1

Жанр: приключение, шутер

Дата выхода: 2022 год

Легендарная часть игры, получившая экранизацию в виде сериала. Постапокалипсис. Вы – обычный трудяга Джоэл, который подрабатывает в поселении и просто живет своей жизнью после гибели дочери. Но все меняется, когда Джоэл получает задание доставить Эбби до другого населенного пункта. Элли – маленькая девочка, у которой есть иммунитет к укусам зомби, это и подчеркивает ее важность.

По пути вы встретите много монстров, врагов и выполните ряд важных задач. И ответите на вопрос – можно ли вылечить всех зараженных.

9. Last of Us: Part 2

Жанр: приключение, шутер

Дата выхода: 2022 год

Продолжение предыдущей части, только главным героем уже считает Элли, а не Джоэл. Она выросла, окрепла и пытается самостоятельно прокладывать жизнь в жутком мире. На пути у нее стоит другая героиня игры – Эбби. Она нанесла самый сильный эмоциональный удар Элли.

Персональная драма упакована в очень хорошую механику. Все это – вторая часть игры Last of Us.

10. Need for Speed Unbound

Жанр: гонки, аркада

Дата выхода: 2022 год

Соскучились по годным играм серии Need for Speed. Unbound возвращает нас обратно в детство. Здесь – вся красота уличных гонок, которые подкреплены сюжетом и невероятной жаждой скоростью.

Unbound упакован в уличный стиль: ритмичная музыка, граффити, классный стиль и много классных машин, которые нужно всячески прокачивать, чтобы победить.

11. Mortal Kombat 11 Ultimate

Жанр: файтинг

Дата выхода: 2020 год

Видите знакомое словосочетание в название игры – о, да, любимые драки из детства. Герои те же – и их стало даже больше: создатели игры перенимают персонажей фильмов и мультфильмов для участия в Mortal Kombat. Что есть в 11 Ultimate:

Традиционная многоуровневая сетка для сражений;

Мощная сюжетная линия, раскрывающая историю каждого персонажа;

Улучшенная анимация и адаптация к разрешению 4К.

12. Elden Ring

Жанр: ролевая игра

Дата выхода: 2022 год

Фанаты часто сравнивают Elden Ring с Dark Souls и в чем-то становятся правы. Разница лишь в том, что Elden Ring – улучшенная, проработанная и увеличенная (в плане размера карты) версия игры DS. С новой техникой боев, новыми персонажами, дополненная кучей взаимодействий с предметами.

Красивая и интересная игра, которая подойдет даже тем пользователям, для которых ролевой жанр не считается чем-то привычным.

13. Horizon Forbidden West

Жанр: приключение

Дата выхода: 2022 год

Еще одна игра о сражениях в новом времени. Представьте: вокруг очень много роботизированных динозавров и прочей живности. Как с ними можно бороться? Луком и стрелами. Но это не обычные лук и стрелы – это универсальное оружие, которое может уничтожать врагов зарядом электричества, взрывными наконечниками и наносить урон с помощью других сюрпризов.

Разработчики вложили много сил для создания красочной игры с прекрасными пейзажами и классным музыкальным сопровождением.

14. Call of Duty: Modern Warfare II

Жанр: шутер

Дата выхода: 2022 год

Нравится Warfare, подсерия игры Call of Duty? Отлично, для вас есть Modern Warfare II. Это девятнадцатая часть серии игр, которая рассказывает о событиях из жизни генерала Шепарда. С момента сформирования его элитной группы прошло три года прошло много событий, команда поменялась, а напряженность в отношениях между разными группами сохранилась. События приводят группу в Испанию, где она решает главные боевые задачи и перемещается на Ближний Восток.

Отличительные особенности Modern Warfare II:

Присутствие искусственного интеллекта при создании противников;

Улучшенная графика;

Витиеватые режим игры;

Много транспортных средств, доступных для пользователей.

Фото: ютуб-канал EA Sports FC