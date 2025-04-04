Деспотович хочет вернуться в Россию: «Зарплата не на первом месте»

Джордже Деспотович рассчитывает летом 2025 года заключить контракт с российским клубом.

Сейчас нападающий выступает за «Борац».

В РПЛ он играл с 2018 по 2023 год в составе «Оренбурга», «Рубина» и тульского «Арсенала».

– Главная цель на будущее?

– У меня осталась только одна – попасть в сборную Сербии. Всех остальных целей достиг, а в сборной еще не играл. А, нет, есть еще одна.

– Какая?

– Очень хочу летом вернуться в Россию. Предпочел бы РПЛ, но разница с Первой лигой невелика.

В ней сложности с тем, что вокруг футбола – например, много тратишь на дорогу, из-за этого нелегко.

– Но платят там меньше.

– Зарплата важна, но для меня – не на первом месте.

Что останется после тебя в футболе? Деньги потратишь, но будут ли тебя помнить? За деньгами никогда не бежал.