Деспотович хочет вернуться в Россию: «Зарплата не на первом месте»

Джордже Деспотович рассчитывает летом 2025 года заключить контракт с российским клубом.
- Сейчас нападающий выступает за «Борац».
- В РПЛ он играл с 2018 по 2023 год в составе «Оренбурга», «Рубина» и тульского «Арсенала».
– Главная цель на будущее?
– У меня осталась только одна – попасть в сборную Сербии. Всех остальных целей достиг, а в сборной еще не играл. А, нет, есть еще одна.
– Какая?
– Очень хочу летом вернуться в Россию. Предпочел бы РПЛ, но разница с Первой лигой невелика.
В ней сложности с тем, что вокруг футбола – например, много тратишь на дорогу, из-за этого нелегко.
– Но платят там меньше.
– Зарплата важна, но для меня – не на первом месте.
Что останется после тебя в футболе? Деньги потратишь, но будут ли тебя помнить? За деньгами никогда не бежал.
Источник: Sport24