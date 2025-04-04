Бундеслига. «Бавария» в большинстве обыграла «Аугсбург» (3:1) и оторвалась от «Байера» на 9 очков

«Бавария» добыла гостевую победу в 28-м туре чемпионата Германии.

Мюнхенцы пропустили первыми, но в итоге выиграли у «Аугсбурга» со счетом 3:1.

В составе «Баварии» отличились Джамал Мусиала и Гарри Кейн. На 93-й минуте Крислен Матсима забил автогол.

Хозяева поля с 59-й минуты играли вдесятером вследствие удаления Седрика Зесигера за вторую желтую карточку.

«Бавария» лидирует в Бундеслиге с 9-очковым отрывом от «Байера», у которого есть матч в запасе. «Аугсбург» занимает восьмое место.

Германия. Бундеслига. 28-й тур

Аугсбург – Бавария – 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Яннулис, 30; 1:1 – Мусиала, 42; 1:2 – Кейн, 60; 1:3 – Матсима (в свои ворота), 90+3.

Удаление: Зесигер, 59 – нет.

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