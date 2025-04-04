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  • Стала известна позиция Хаби Алонсо по уходу из «Байера» в «Реал»

Стала известна позиция Хаби Алонсо по уходу из «Байера» в «Реал»

Вчера, 22:22

Пока неизвестно, тренером какой команды будет Хаби Алонсо в следующем сезоне.

43-летний испанец готов возглавить «Реал» – сейчас или позже. Это напрямую зависит от возможной отставки Карло Анчелотти.

Сам Алонсо не против остаться еще на год в «Байере» – ему там очень нравится.

При этом тренер понимает, что работа в «Реале» будет отличаться от леверкузенского клуба. В частности, это касается желаемых трансферов.

Разница в том, что «Байер» старается реализовать запросы Алонсо, а в «Реале» ему придется обосновывать выгоду потенциальных сделок с экономической и спортивной точек зрения.

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Источник: Relevo
Испания. Примера Германия. Бундеслига Реал Байер Анчелотти Карло Алонсо Хаби
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