Самый дорогой игрок «Баварии» пропустит первый четвертьфинал ЛЧ с «Интером»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала не смог доиграть гостевой матч 28-го тура Бундеслиги против «Аугсбурга» (3:1).
Он травмировал заднюю поверхность левого бедра и был заменен на 54-й минуте на Томаса Мюллера.
Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль сообщил, что повреждение носит серьезный характер. Атакующий хавбек точно не сыграет с «Интером» на следующей неделе.
- Мусиала в этом сезоне забил 18 голов и сделал 8 ассистов в 40 матчах.
- Он самый дорогой игрок «Баварии» с рыночной стоимостью 140 млн евро.
- Мюнхенцы встретятся с «Интером» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.
- Игра пройдет во вторник, 8 апреля, в 22:00 мск на «Альянц Арене».
Источник: твиттер журналиста Bild Тоби Альтшаффля