Самый дорогой игрок «Баварии» пропустит первый четвертьфинал ЛЧ с «Интером»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала не смог доиграть гостевой матч 28-го тура Бундеслиги против «Аугсбурга» (3:1).

Он травмировал заднюю поверхность левого бедра и был заменен на 54-й минуте на Томаса Мюллера.

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль сообщил, что повреждение носит серьезный характер. Атакующий хавбек точно не сыграет с «Интером» на следующей неделе.