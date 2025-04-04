Реакция Артеты на уход Де Брюйне из «Манчестер Сити»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о решении Кевина Де Брюйне покинуть «Манчестер Сити» по окончании сезона-2024/25.

33-летний полузащитник проводит в команде 10-й сезон.

Его статистика: 413 матчей, 106 голов, 174 ассиста.

Бельгиец выиграл 18 трофеев.

«Для меня он один из лучших футболистов в истории АПЛ. Не знаю, на каком он месте – на первом, втором или третьем.

Раньше никогда не видел игрока, способного действовать настолько точно на высокой скорости. Он мог бежать со скоростью 33-34 километра в час и отдать идеальную передачу на 30 метров мимо двух защитников.

Я никогда не видел, чтобы кто-то такое делал на столь высокой скорости», – признался Артета.