В «Реале» определились с будущим 32-летнего Рюдигера

Стало известно, останется ли Антонио Рюдигер в «Реале» после 2026 года.
Мадридский клуб открыт для продления контракта с 32-летним игроком.
Стороны могут заключить новое соглашение на два года – до лета 2028-го.
Сам немецкий защитник счастлив в «Реале» и не хочет никуда не уходить, несмотря на интерес из Саудовской Аравии.
- Рюдигер в клубе с 2022 года. Его подписали свободным агентом из «Челси».
- Статистика футболиста сборной Германии: 145 матчей, 7 голов, 3 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 24 миллиона евро.
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга