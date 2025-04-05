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В «Реале» определились с будущим 32-летнего Рюдигера

Сегодня, 00:24
1

Стало известно, останется ли Антонио Рюдигер в «Реале» после 2026 года.

Мадридский клуб открыт для продления контракта с 32-летним игроком.

Стороны могут заключить новое соглашение на два года – до лета 2028-го.

Сам немецкий защитник счастлив в «Реале» и не хочет никуда не уходить, несмотря на интерес из Саудовской Аравии.

  • Рюдигер в клубе с 2022 года. Его подписали свободным агентом из «Челси».
  • Статистика футболиста сборной Германии: 145 матчей, 7 голов, 3 ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 24 миллиона евро.

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Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
Испания. Примера Реал Рюдигер Антонио
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Комментарии (1)
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FFR
1743844743
Конечно продлят, без него защита будет беспомощная.
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