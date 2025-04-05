В «Реале» определились с будущим 32-летнего Рюдигера

Стало известно, останется ли Антонио Рюдигер в «Реале» после 2026 года.

Мадридский клуб открыт для продления контракта с 32-летним игроком.

Стороны могут заключить новое соглашение на два года – до лета 2028-го.

Сам немецкий защитник счастлив в «Реале» и не хочет никуда не уходить, несмотря на интерес из Саудовской Аравии.