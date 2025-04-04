Экс-тренер «Зенита» хочет возглавить сборную Бразилии

Стало известно о новом кандидате на пост главного тренера сборной Бразилии.

Это Роберто Манчини. Агенты предлагали его услуги Бразильской конфедерации футбола.

Ожидается, что решение по новому тренеру 5-кратных чемпионов мира будет принято в июне.