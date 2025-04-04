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Экс-тренер «Зенита» хочет возглавить сборную Бразилии

Вчера, 23:57

Стало известно о новом кандидате на пост главного тренера сборной Бразилии.

Это Роберто Манчини. Агенты предлагали его услуги Бразильской конфедерации футбола.

Ожидается, что решение по новому тренеру 5-кратных чемпионов мира будет принято в июне.

  • Манчини работал в «Зените» в сезоне-2017/18.
  • Затем он возглавил сборную Италии, с которой выиграл Евро-2020.
  • Последней командой 60-летнего специалиста была сборная Саудовской Аравии.
  • Бразильцы в марте уволили Доривала Жуниора после поражения 1:4 от Аргентины.

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Источник: Goal
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Бразилия Манчини Роберто
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