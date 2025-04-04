Экс-тренер «Зенита» хочет возглавить сборную Бразилии

Стало известно о новом кандидате на пост главного тренера сборной Бразилии.
Это Роберто Манчини. Агенты предлагали его услуги Бразильской конфедерации футбола.
Ожидается, что решение по новому тренеру 5-кратных чемпионов мира будет принято в июне.
- Манчини работал в «Зените» в сезоне-2017/18.
- Затем он возглавил сборную Италии, с которой выиграл Евро-2020.
- Последней командой 60-летнего специалиста была сборная Саудовской Аравии.
- Бразильцы в марте уволили Доривала Жуниора после поражения 1:4 от Аргентины.
Источник: Goal