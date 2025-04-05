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  • Уход Де Брюйне из «Сити», дубль Роналду, два новых кандидата на пост тренера Бразилии и другие новости

Уход Де Брюйне из «Сити», дубль Роналду, два новых кандидата на пост тренера Бразилии и другие новости

Сегодня, 02:00

«Спартак» зимой отказался от игрока олимпийской сборной Аргентины

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Де Брюйне объявил об уходе из «Манчестер Сити» – есть реакция Гвардиолы

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Источник: «Бомбардир»
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