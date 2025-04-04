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  • Титов – о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Это как полет Гагарина в космос»

Титов – о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Это как полет Гагарина в космос»

Сегодня, 20:20
5

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о приближении Александра Овечкина к бомбардирскому рекорду НХЛ.

  • Сейчас в активе российского хоккеиста 892 шайбы.
  • Чтобы догнать Уэйна Гретцки, Овечкину осталось отличиться дважды.
  • В этом сезоне осталось 7 матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Это как полет Юрия Гагарина в космос. Читал и видел все сводки по этому великому событию. Поэтому для меня Овечкин – это Гагарин сегодня.

– Важно ли установить рекорд за меньшее количество матчей, чем у канадца?

– Без разницы. Никто не будет смотреть на количество матчей. Куда важнее, что Овечкин станет рекордсменом НХЛ.

И чем больше Саша будет играть, а у него контракт еще и на следующий сезон, тем больше он сможет забить. Дай бог, чтобы обошлось без травм.

– Похоже, в следующем сезоне мы будем следить еще за одной гонкой – уже по общему количеству шайб в НХЛ. У Гретцки с учетом плей‑офф 1016 голов, у Овечкина – 964. По силам и здесь стать лучшим?

– Да. Тем более «Вашингтон» уже вышел в плей‑офф, а это уже минимум четыре игры для Овечкина. В последних матчах уже никто не смотрит на результат, все ждут, забьет ли Александр гол.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Хоккей Титов Егор
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Комментарии (5)
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1743788194
Тьфу на тебя за пошлое сравнение,недо;умок!!!
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СильныйМозг
1743789021
Мясные, опять жопой в тазик сели, спрайт пытаются сделать. Скажите вы им уже ингредиенты, а то жопу свою извелут.
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slavа0508
1743789580
Сравнил . блин ...
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...уефан
1743789825
...ну, Егорка, что ж ты, такими сравнениями, себя теряешь!?... Гагарин на кон поставил собственную жизнь ради своих убеждений, а что поставил Овечкин, и ради чего? Хоть я и с уважением к достижениям Овечкина отношусь, но эти люди не сопоставимы...
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Цугундeр
1743790015
Что вы все носитесь с этим "великим событием"? Чужой пиар, чужой бизнес, чужая страна, практический чужой, пусть и грозный , хоккеист.. Так бы он за сборную когда-то играл.( Всё ждём что-то, что-то хотим от кого-то.. Ещё и Юру приплели. Мы русские..( Мы всё про.бали..(
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