Титов – о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Это как полет Гагарина в космос»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о приближении Александра Овечкина к бомбардирскому рекорду НХЛ.
- Сейчас в активе российского хоккеиста 892 шайбы.
- Чтобы догнать Уэйна Гретцки, Овечкину осталось отличиться дважды.
- В этом сезоне осталось 7 матчей регулярного чемпионата НХЛ.
– Это как полет Юрия Гагарина в космос. Читал и видел все сводки по этому великому событию. Поэтому для меня Овечкин – это Гагарин сегодня.
– Важно ли установить рекорд за меньшее количество матчей, чем у канадца?
– Без разницы. Никто не будет смотреть на количество матчей. Куда важнее, что Овечкин станет рекордсменом НХЛ.
И чем больше Саша будет играть, а у него контракт еще и на следующий сезон, тем больше он сможет забить. Дай бог, чтобы обошлось без травм.
– Похоже, в следующем сезоне мы будем следить еще за одной гонкой – уже по общему количеству шайб в НХЛ. У Гретцки с учетом плей‑офф 1016 голов, у Овечкина – 964. По силам и здесь стать лучшим?
– Да. Тем более «Вашингтон» уже вышел в плей‑офф, а это уже минимум четыре игры для Овечкина. В последних матчах уже никто не смотрит на результат, все ждут, забьет ли Александр гол.