Титов – о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Это как полет Гагарина в космос»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о приближении Александра Овечкина к бомбардирскому рекорду НХЛ.

Сейчас в активе российского хоккеиста 892 шайбы.

Чтобы догнать Уэйна Гретцки, Овечкину осталось отличиться дважды.

В этом сезоне осталось 7 матчей регулярного чемпионата НХЛ.

– Это как полет Юрия Гагарина в космос. Читал и видел все сводки по этому великому событию. Поэтому для меня Овечкин – это Гагарин сегодня.

– Важно ли установить рекорд за меньшее количество матчей, чем у канадца?

– Без разницы. Никто не будет смотреть на количество матчей. Куда важнее, что Овечкин станет рекордсменом НХЛ.

И чем больше Саша будет играть, а у него контракт еще и на следующий сезон, тем больше он сможет забить. Дай бог, чтобы обошлось без травм.

– Похоже, в следующем сезоне мы будем следить еще за одной гонкой – уже по общему количеству шайб в НХЛ. У Гретцки с учетом плей‑офф 1016 голов, у Овечкина – 964. По силам и здесь стать лучшим?

– Да. Тем более «Вашингтон» уже вышел в плей‑офф, а это уже минимум четыре игры для Овечкина. В последних матчах уже никто не смотрит на результат, все ждут, забьет ли Александр гол.