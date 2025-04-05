Гвардиола ответил, заслужил ли Де Брюйне статую возле стадиона «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола порассуждал о месте Кевина Де Брюйне в истории клуба.

33-летний полузащитник проводит в команде 10-й сезон.

Его статистика: 413 матчей, 106 голов, 174 ассиста.

Бельгиец выиграл 18 трофеев.

Он покинет «Сити» в качестве свободного агента предстоящим летом.

«Слушайте, он был здесь раньше нас всех. Он тут самый старший!

Кевин – особенный человек, особенный игрок. К особенному человеку и особенному игроку нужно относиться по-особенному, и мы, конечно, об этом говорили.

Целое десятилетие! Знаете, сколько игр мы провели вместе?! Сколько встреч, тренировок, хороших и плохих моментов, объятий, криков.

Он был вовлечен во все это целое десятилетие, за исключением выходных, перерывов на игры сборных, праздников. Каждый день мы были вместе! И думать, что теперь все закончится... Да бросьте!

Поставят ли Де Брюйне статую возле «Этихад Стэдиум»? Слушайте, я не знаю. Но я готов поспорить на кучу денег, что это произойдет! Конечно, он заслуживает этого», – сказал Гвардиола.