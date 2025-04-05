Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Гвардиола ответил, заслужил ли Де Брюйне статую возле стадиона «Манчестер Сити»

Гвардиола ответил, заслужил ли Де Брюйне статую возле стадиона «Манчестер Сити»

Сегодня, 00:39

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола порассуждал о месте Кевина Де Брюйне в истории клуба.

  • 33-летний полузащитник проводит в команде 10-й сезон.
  • Его статистика: 413 матчей, 106 голов, 174 ассиста.
  • Бельгиец выиграл 18 трофеев.
  • Он покинет «Сити» в качестве свободного агента предстоящим летом.

«Слушайте, он был здесь раньше нас всех. Он тут самый старший!

Кевин – особенный человек, особенный игрок. К особенному человеку и особенному игроку нужно относиться по-особенному, и мы, конечно, об этом говорили.

Целое десятилетие! Знаете, сколько игр мы провели вместе?! Сколько встреч, тренировок, хороших и плохих моментов, объятий, криков.

Он был вовлечен во все это целое десятилетие, за исключением выходных, перерывов на игры сборных, праздников. Каждый день мы были вместе! И думать, что теперь все закончится... Да бросьте!

Поставят ли Де Брюйне статую возле «Этихад Стэдиум»? Слушайте, я не знаю. Но я готов поспорить на кучу денег, что это произойдет! Конечно, он заслуживает этого», – сказал Гвардиола.

Еще по теме:
Гвардиола прокомментировал уход Де Брюйне из «Манчестер Сити» 5
Стало известно, в какой итальянский клуб может уйти Гвардиола 1
Мостовой готов быть помощником Гвардиолы в «Манчестер Сити» 8
Источник: City Xtra
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Де Брюйне Кевин Гвардиола Хосеп
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Сжечь, нахер!»: стало известно, как Мутко отреагировал на знаменитые 1:7 «Зенита» от «Динамо»
13:05
ВидеоСобослаи не понравилась его статуя: «Похожа на мою задницу, вывернутую наизнанку»
12:21
1
В «Баварии» объяснили непродление Мюллера
12:07
Оскорбленные Дзюбой журналисты ответили Артему
11:23
12
Мюллер объявил об уходе из «Баварии» после 25 лет в клубе
11:07
2
ФотоРеакция «Динамо» на рекорд Овечкина
11:01
1
ВидеоРоман Ротенберг повторил жест Аршавина после победы СКА в плей-офф КХЛ
10:29
3
Фото«Спартак» поехал на матч с «Ростовом» на поезде
10:08
11
Аршавин присутствовал на матче, где Овечкин догнал Гретцки
09:49
3
Директор «Пари НН» отреагировал на 4 поражения подряд
09:29
2
Все новости
Все новости
Гвардиола ответил, заслужил ли Де Брюйне статую возле стадиона «Манчестер Сити»
00:39
Реакция Артеты на уход Де Брюйне из «Манчестер Сити»
Вчера, 22:46
Аморим отреагировал на уход Де Брюйне из «Манчестер Сити»
Вчера, 19:11
1
Гвардиола прокомментировал уход Де Брюйне из «Манчестер Сити»
Вчера, 17:13
5
«Арсенал» рассматривает четырех форвардов
Вчера, 16:49
Заявление «Манчестер Сити» об уходе Де Брюйне
Вчера, 16:17
2
Де Брюйне прокомментировал решение покинуть «Манчестер Сити»
Вчера, 15:23
1
⚡ Де Брюйне объявил об уходе из «Манчестер Сити»
Вчера, 14:04
5
Колыванов отреагировал на подписание россиянином контракта с «МЮ»
Вчера, 12:35
Тренер «Тоттенхэма» заявил, что ИИ заменит судей в футболе
Вчера, 12:02
АПЛ. «Челси» победил «Тоттенхэм» (1:0) и вернулся в топ-4, обогнав «Манчестер Сити»
Вчера, 00:04
17-летний уроженец Дагестана продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»
3 апреля
1
Основной защитник «Арсенала» выбыл до конца сезона
3 апреля
«Ливерпуль» и «Челси» пытаются перехватить трансферную цель «Реала»
3 апреля
АПЛ. «Ливерпуль» победил «Эвертон» (1:0) в дерби и оторвался на 12 очков в чемпионской гонке
2 апреля
1
АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Лестер» (2:0), «Астон Вилла» разгромила «Брайтон» (3:0)
2 апреля
Два клуба отказались от подписания Погба
2 апреля
2
Салах близок к продлению контракта с «Ливерпулем»: подробности
2 апреля
6-кратный чемпион АПЛ: «Я 8 лет играю в одних и тех же трусах»
2 апреля
16
ФотоХоланд опубликовал фото с костылями
2 апреля
1
Только 3 игрока АПЛ оформили 10+10 в каждом из последних 3 сезонов
2 апреля
Канчельскис объяснил проблемы «Манчестер Сити»
2 апреля
Канчельскис назвал сроки выхода «Манчестер Юнайтед» из кризиса
2 апреля
Мостовой готов быть помощником Гвардиолы в «Манчестер Сити»
2 апреля
8
Аморим объяснил поражение «МЮ» от «Ноттингем Форест»
2 апреля
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» уступил «Форест» (0:1), «Арсенал» победил «Фулхэм» в дерби (2:1)
2 апреля
3
У «Арсенала» травмировался основной защитник перед матчами с «Реалом»
1 апреля
Реакция Аморима на новость об уходе Фернандеша в «Реал» за 108 миллионов
1 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 