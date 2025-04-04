Мостовой определил фаворита в матче «Локомотив» – «Зенит»

Александр Мостовой поделился ожиданиями от противостояния «Локомотива» и «Зенита» в 23-м туре РПЛ.
«Я «Локомотив» не вижу в тройке и все время об этом говорил. Им респект большой, что они до зимней паузы держались в тройке. Для меня это было сюрпризом, потому что не видел их там. Все становится на свои места, «Локомотив» уже на шестом месте.
«Зенит» сейчас вздохнул с облегчением, выиграл дома. У них все здоровы, на кураже, поэтому выглядят фаворитами против «Локомотива».
Не забываем, что у «железнодорожников» несколько важных игроков травмированы. А в «Зените» все в порядке, даже не знают, кого в состав ставить.
У них нет проблем, если у Соболева или Андрея Мостового не пойдет игра – любой может выйти на замену и решить», – сказал Мостовой.
- Матч на «РЖД Арене» пройдет в субботу, 5 апреля, в 17:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- «Локо» идет на 6-м месте в таблице РПЛ, «Зенит» – на 2-м.
Источник: «Советский спорт»