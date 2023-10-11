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Роналду нарушил закон и получит 99 ударов плетью. Что?

В середине сентября «Аль-Наср» приехал в Тегеран на матч азиатской ЛЧ против «Пересполиса». Криштиану Роналду вышел в этом матче в основе, но не отличился голевыми действиями. Зато случайно попал в скандал.

Перед матчем Роналду встретился с иранской художницей с ограниченными возможностями – Фатимой. Девушка подарила ему рисунки. Роналду же сфотографировался с ней, обнял и поцеловал ее в щеку. А это запрещено иранскими законами.

Теперь иранские медиа пишут, что Роналду получит наказание в виде 99 ударов плетью, если вновь приедет в страну. Ни власти Ирана, ни «Аль-Наср», ни Криштиану Роналду не комментировали эту историю.

Фото: соцсети «Аль-Насра»

Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (6)
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Вованчик83
1697030907
она дельфина с дрочиньё не рисовала? Этих и казнить можно)
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Snek
1697032176
Не законы, а обычаи какие-то
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АЛЕКС 58
1697043035
Пед..ло выдержит!
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BRO_football
1697361780
Конечно же Роналду избежит наказания. Ведь если ты богатая и известная на весь мир личность, то тебе закон не писан. Нарушай сколько влезет, всегда можно договориться. Удивительно, ведь не только в России такое! Странно, почему Роналду до сих пор не обзавёлся десятком юристов, которые всегда подскажут, что можно делать, а что нельзя.
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