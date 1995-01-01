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    Роналду нарушил закон и получит 99 ударов плетью. Что?

    Сегодня, 15:59
    Но есть условие.

    В середине сентября «Аль-Наср» приехал в Тегеран на матч азиатской ЛЧ против «Пересполиса». Криштиану Роналду вышел в этом матче в основе, но не отличился голевыми действиями. Зато случайно попал в скандал.

    Перед матчем Роналду встретился с иранской художницей с ограниченными возможностями – Фатимой. Девушка подарила ему рисунки. Роналду же сфотографировался с ней, обнял и поцеловал ее в щеку. А это запрещено иранскими законами.

    Теперь иранские медиа пишут, что Роналду получит наказание в виде 99 ударов плетью, если вновь приедет в страну. Ни власти Ирана, ни «Аль-Наср», ни Криштиану Роналду не комментировали эту историю.

    Фото: соцсети «Аль-Насра»

    Рейтинг: 4 Голосов: 1
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3182

      АЛЕКС 58 1 час назад

      Пед..ло выдержит!

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      Рейтинг: +4732

      Snek 4 часа назад

      Не законы, а обычаи какие-то

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      Рейтинг: +775

      The only one 4 часа назад

      99 ударов плетью? Это прикол? Нормальный человек после 10 ударов плетью с давно ушедшими предками встречается. Тут или плеть из интим магазина, или удары через бетонную плиту...

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      Рейтинг: +2250

      Fialet > The only one 1 час назад

      Это точно.

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      Рейтинг: +28

      Вованчик87 4 часа назад

      она дельфина с дрочиньё не рисовала? Этих и казнить можно)

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