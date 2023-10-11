Роналду нарушил закон и получит 99 ударов плетью. Что?

В середине сентября «Аль-Наср» приехал в Тегеран на матч азиатской ЛЧ против «Пересполиса». Криштиану Роналду вышел в этом матче в основе, но не отличился голевыми действиями. Зато случайно попал в скандал.

Перед матчем Роналду встретился с иранской художницей с ограниченными возможностями – Фатимой. Девушка подарила ему рисунки. Роналду же сфотографировался с ней, обнял и поцеловал ее в щеку. А это запрещено иранскими законами.

Теперь иранские медиа пишут, что Роналду получит наказание в виде 99 ударов плетью, если вновь приедет в страну. Ни власти Ирана, ни «Аль-Наср», ни Криштиану Роналду не комментировали эту историю.

Фото: соцсети «Аль-Насра»