Федерико Казарини - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Федерико
|Фамилия
|Казарини
|Команда
|Новара
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 августа 1989 (33 года)
|Рост
|181
|Вес
|72
|Имя
|Федерико
|Фамилия
|Казарини
|Команда
|Новара
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 августа 1989 (33 года)
|Рост
|181
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кальяри
|11
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2013
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:0
|Лацио (Рим)
|08.05.2013
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:1
|Парма (Парма)
|04.05.2013
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:0
|Кальяри (Кальяри)
|27.04.2013
|1' -52'
|Кальяри (Кальяри)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|21.04.2013
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|3:2
|Кальяри (Кальяри)
|14.04.2013
|86' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|2:0
|Интер (Милан)
|07.04.2013
|Был в запасе
|Катания (Катания)
|0:0
|Кальяри (Кальяри)
|17.03.2013
|86' -90'
|Сиена (Сиена)
|0:0
|Кальяри (Кальяри)
|10.03.2013
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|3:1
|Сампдория (Генуя)
|03.03.2013
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:0
|Кальяри (Кальяри)
|17.02.2013
|1' -90'
|Пескара (Пескара)
|0:2
|Кальяри (Кальяри)
|10.02.2013
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Милан (Милан)
|01.02.2013
|81' -90'
|Рома (Рим)
|2:4
|Кальяри (Кальяри)
|27.01.2013
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Палермо (Палермо)
|20.01.2013
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)
|13.01.2013
|87' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Дженоа (Генуя)
|21.12.2012
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:3
|Ювентус (Турин)
|09.12.2012
|1' -74'
|Кальяри (Кальяри)
|0:2
|Кьево (Верона)
|02.12.2012
|86' -90'
|Удинезе (Удине)
|4:1
|Кальяри (Кальяри)
|26.11.2012
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:1
|Наполи (Неаполь)
|18.11.2012
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|2:2
|Кальяри (Кальяри)
|04.11.2012
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|4:1
|Кальяри (Кальяри)
|43' 44'
|31.10.2012
|82' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|4:2
|Сиена (Сиена)
|28.10.2012
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Кальяри (Кальяри)
|21.10.2012
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|30.09.2012
|69' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|1:2
|Пескара (Пескара)
|26.09.2012
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:0
|Кальяри (Кальяри)
|26.08.2012
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:0
|Болонья (Болонья)