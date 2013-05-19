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Федерико Казарини
Статистика
Федерико Казарини - статистика
Завершил карьеру
7 августа 1989 (37)
#5 | Полузащитник
181 см | 72 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кальяри
11
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кальяри
1 : 0
19.05.2013
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Кальяри
0 : 1
08.05.2013
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 0
04.05.2013
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Кальяри
0 : 1
27.04.2013
Удинезе
1' - 52'
Италия. Серия А, 33 тур
Наполи
3 : 2
21.04.2013
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кальяри
2 : 0
14.04.2013
Интер
86' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Катания
0 : 0
07.04.2013
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Сиена
0 : 0
17.03.2013
Кальяри
86' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Кальяри
3 : 1
10.03.2013
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Болонья
3 : 0
03.03.2013
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Пескара
0 : 2
17.02.2013
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
1 : 1
10.02.2013
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
2 : 4
01.02.2013
Кальяри
81' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
1 : 1
27.01.2013
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Аталанта
1 : 1
20.01.2013
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
2 : 1
13.01.2013
Дженоа
87' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
1 : 3
21.12.2012
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
0 : 2
09.12.2012
Кьево
1' - 74'
Италия. Серия А, 15 тур
Удинезе
4 : 1
02.12.2012
Кальяри
86' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Кальяри
0 : 1
26.11.2012
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
2 : 2
18.11.2012
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
4 : 1
04.11.2012
Кальяри
1' - 90'
43'
44'
Италия. Серия А, 10 тур
Кальяри
4 : 2
31.10.2012
Сиена
82' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Сампдория
0 : 1
28.10.2012
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
1 : 0
21.10.2012
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Кальяри
1 : 2
30.09.2012
Пескара
69' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
2 : 0
26.09.2012
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Кьево
2 : 0
26.08.2012
Болонья
Был в запасе
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