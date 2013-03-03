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    Федерико Казарини - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Федерико
    Фамилия Казарини
    Команда Новара
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 августа 1989 (33 года)
    Рост 181
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кальяри 11 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2013 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:0 Лацио (Рим)
    08.05.2013 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:1 Парма (Парма)
    04.05.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 0:0 Кальяри (Кальяри)
    27.04.2013 1' -52' Кальяри (Кальяри) 0:1 Удинезе (Удине)
    21.04.2013 Был в запасе Наполи (Неаполь) 3:2 Кальяри (Кальяри)
    14.04.2013 86' -90' Кальяри (Кальяри) 2:0 Интер (Милан)
    07.04.2013 Был в запасе Катания (Катания) 0:0 Кальяри (Кальяри)
    17.03.2013 86' -90' Сиена (Сиена) 0:0 Кальяри (Кальяри)
    10.03.2013 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 3:1 Сампдория (Генуя)
    03.03.2013 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:0 Кальяри (Кальяри)
    17.02.2013 1' -90' Пескара (Пескара) 0:2 Кальяри (Кальяри)
    10.02.2013 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:1 Милан (Милан)
    01.02.2013 81' -90' Рома (Рим) 2:4 Кальяри (Кальяри)
    27.01.2013 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:1 Палермо (Палермо)
    20.01.2013 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 1:1 Кальяри (Кальяри)
    13.01.2013 87' -90' Кальяри (Кальяри) 2:1 Дженоа (Генуя)
    21.12.2012 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:3 Ювентус (Турин)
    09.12.2012 1' -74' Кальяри (Кальяри) 0:2 Кьево (Верона)
    02.12.2012 86' -90' Удинезе (Удине) 4:1 Кальяри (Кальяри)
    26.11.2012 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:1 Наполи (Неаполь)
    18.11.2012 Был в запасе Интер (Милан) 2:2 Кальяри (Кальяри)
    04.11.2012 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 4:1 Кальяри (Кальяри)
    43' 44'
    31.10.2012 82' -90' Кальяри (Кальяри) 4:2 Сиена (Сиена)
    28.10.2012 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:1 Кальяри (Кальяри)
    21.10.2012 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:0 Болонья (Болонья)
    30.09.2012 69' -90' Кальяри (Кальяри) 1:2 Пескара (Пескара)
    26.09.2012 Был в запасе Милан (Милан) 2:0 Кальяри (Кальяри)
    26.08.2012 Был в запасе Кьево (Верона) 2:0 Болонья (Болонья)
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