Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Егор Тараканов
Статистика
Егор Тараканов - статистика
Завершил карьеру
17 апреля 1987 (39)
#55 | Защитник
185 см | 78 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Россия. ФНЛ 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Первый дивизион 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нефтехимик
22
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 37 тур
Нефтехимик
1 : 1
14.05.2017
Тамбов
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Тюмень
2 : 0
10.05.2017
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Шинник
2 : 1
29.04.2017
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Сокол
1 : 2
17.04.2017
Нефтехимик
73' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Нефтехимик
1 : 1
12.04.2017
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Нефтехимик
2 : 0
19.03.2017
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
1 : 0
12.03.2017
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Cибирь
2 : 1
26.11.2016
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нефтехимик
0 : 0
19.11.2016
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Химки
3 : 2
13.11.2016
Нефтехимик
1' - 70'
Россия. ФНЛ, 20 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
05.11.2016
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Тамбов
0 : 0
30.10.2016
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нефтехимик
0 : 1
22.10.2016
Тюмень
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Тосно
4 : 2
15.10.2016
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Нефтехимик
1 : 2
08.10.2016
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Нефтехимик
2 : 2
26.09.2016
Сокол
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Луч
1 : 0
17.09.2016
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Нефтехимик
1 : 4
28.08.2016
Кубань (ЛФЛ)
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Волгарь
3 : 0
21.08.2016
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Нефтехимик
1 : 0
17.08.2016
Мордовия
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Зенит-2
2 : 2
13.08.2016
Нефтехимик
1' - 86'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Нефтехимик
0 : 1
06.08.2016
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Балтика
0 : 0
31.07.2016
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Нефтехимик
1 : 0
27.07.2016
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Динамо
3 : 1
23.07.2016
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Нефтехимик
0 : 0
16.07.2016
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Енисей
0 : 1
11.07.2016
Нефтехимик
1' - 90'
Главные новости
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
15:53
Видео
Круговой проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
15:32
1
ЦСКА увел у «Спартака» вингера сборной России
15:18
2
Стала известна оценка Батракова за матч с «Амедом»
15:09
Галицкий поговорил с Мусаевым на фоне кризиса «Краснодара»: подробности
14:53
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
14:05
5
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
3
Видео
Николаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
5
Футболисты «Галатасарая» продолжают игнорировать Батракова
12:51
8
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+