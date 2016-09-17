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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Нефтехимик
Луч - Нефтехимик: обзор матча 17 сентября 2016
Луч
17.09.2016, суббота, 12:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
1 : 0
Завершен
Нефтехимик
33'
А. Кашкавал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Нефтехимик
Замена
А. Килин
️️️️
М. Машнев
90'
+2
Желтая карточка
М. Насадюк
90'
+1
Замена
С. Пономаренко
️️️️
И. Михалев
88'
Желтая карточка
Д. Гриднев
80'
Замена
А. Носов
️️️️
Р. Гордиенко
78'
76'
Замена
А. Васильев
️️️️
Д. Кортава
72'
Замена
В. Чадов
️️️️
В. Соболев
63'
Желтая карточка
Н. Замалиев
63'
Замена
С. Матяш
️️️️
Е. Духнов
53'
Желтая карточка
Л. Решетников
43'
Замена
А. Бабырь
️️️️
Р. Галиакберов
ГОЛ! 1:0!
А. Кашкавал
33'
Желтая карточка
И. Михалев
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
35
Илья Гаврилов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
6
Юрий Коломыц
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
27
Адриан Кашкавал
ЦЗ
19
Максим Машнев
ОП
3
Максим Насадюк
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Нефтехимик
1
Александр Самохвалов
ВР
3
Никита Сурков
ЦЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
23
Леонид Решетников
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
28
Евгений Духнов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Луч
70
Александр Котляров
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
95
Евгений Белоногов
ЦП
32
Вадим Минич
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
11
Александр Носов
ЦФ
Нефтехимик
89
Федор Арсентьев
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
17
Александр Васильев
ЦП
20
Андрей Кива
АП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
3-3-2-2
35
Гаврилов
6
Коломыц
27
Грицаенко
27
Кашкавал
85
Попов
19
Машнев
5
Пискунов
3
Насадюк
56
Гриднев
39
Михалев
18
Гордиенко
3-5-2
1
Самохвалов
2
Морозов
3
Сурков
38
Пытлев
23
Решетников
13
Замалиев
28
Духнов
15
Маляка
19
Соболев
34
Кортава
20
Галиакберов
39
Михалев
12
Пономаренко
12
Пономаренко
39
Михалев
19
Машнев
18
Килин
18
Килин
19
Машнев
18
Гордиенко
11
Носов
11
Носов
18
Гордиенко
34
Кортава
17
Васильев
17
Васильев
34
Кортава
20
Галиакберов
10
Бабырь
10
Бабырь
20
Галиакберов
28
Духнов
10
Матяш
10
Матяш
28
Духнов
19
Соболев
15
Чадов
15
Чадов
19
Соболев
Остались в запасе
Луч
Нефтехимик
95
Евгений Белоногов
ЦП
32
Вадим Минич
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
89
Федор Арсентьев
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
20
Андрей Кива
АП
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
95
Евгений Белоногов
ЦП
32
Вадим Минич
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
Остались в запасе
89
Федор Арсентьев
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
20
Андрей Кива
АП
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Луч - Нефтехимик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
Динамо
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