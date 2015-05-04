Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Фабиано Сантакроче
Статистика
Фабиано Сантакроче - статистика
Завершил карьеру
24 августа 1986 (40), Камачари
#27 | Защитник
178 см | 70 кг
Италия | Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Парма
15
0
1
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 34 тур
Кальяри
4 : 0
04.05.2015
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
4 : 0
29.04.2015
Парма
61' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Парма
1 : 0
26.04.2015
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Эмполи
2 : 2
19.04.2015
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
2 : 0
15.04.2015
Парма
1' - 51'
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
1 : 0
11.04.2015
Ювентус
1' - 80'
Италия. Серия А, 24 тур
Парма
1 : 0
08.04.2015
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Интер
1 : 1
04.04.2015
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
0 : 2
22.03.2015
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
4 : 1
15.03.2015
Парма
1' - 46'
28'
Италия. Серия А, 26 тур
Парма
0 : 0
08.03.2015
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
0 : 0
15.02.2015
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Парма
0 : 1
11.02.2015
Кьево
1' - 90'
35'
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
3 : 1
01.02.2015
Парма
1' - 60'
Италия. Серия А, 20 тур
Парма
1 : 2
25.01.2015
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
0 : 2
18.01.2015
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Верона
3 : 1
11.01.2015
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
2 : 0
18.12.2014
Парма
1' - 76'
46'
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
0 : 0
14.12.2014
Кальяри
1' - 90'
64'
Италия. Серия А, 14 тур
Парма
1 : 2
07.12.2014
Лацио
1' - 64'
45'
33'
Италия. Серия А, 13 тур
Палермо
2 : 1
30.11.2014
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 2
23.11.2014
Эмполи
1' - 83'
Италия. Серия А, 11 тур
Ювентус
7 : 0
09.11.2014
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
2 : 0
01.11.2014
Интер
52' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 0
29.10.2014
Парма
1' - 80'
60'
Италия. Серия А, 8 тур
Парма
1 : 3
25.10.2014
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Аталанта
1 : 0
19.10.2014
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
1 : 2
05.10.2014
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
4 : 2
29.09.2014
Парма
46' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Парма
1 : 2
24.09.2014
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Кьево
2 : 3
21.09.2014
Парма
Был в запасе
Главные новости
ЦСКА увел у «Спартака» вингера сборной России
15:18
Стала известна оценка Батракова за матч с «Амедом»
15:09
Галицкий поговорил с Мусаевым на фоне кризиса «Краснодара»: подробности
14:53
2
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
14:05
5
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
3
Видео
Николаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
4
Футболисты «Галатасарая» продолжают игнорировать Батракова
12:51
7
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
Видео
Реакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
14
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+