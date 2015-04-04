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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Парма
Интер - Парма: обзор матча 04 апреля 2015
Интер
04.04.2015, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 1
Завершен
Парма
25'
Ф. Гуарин
44'
А. Лила
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Парма
Замена
Эрнанес
️️️️
Д. Шакири
90'
84'
Замена
М. Кассани
️️️️
К. Хоркера
77'
Замена
М. Кода
️️️️
И. Бельфодиль
Замена
Л. Подольски
️️️️
Фелипе
76'
Желтая карточка
Фелипе
74'
Желтая карточка
А. Раноккия
61'
46'
Замена
А. Геззаль
️️️️
А. Лила
Замена
М. Ковачич
️️️️
Г. Пушкаш
46'
44'
ГОЛ! 1:1!
А. Лила
Пас отдал
С. Варела
ГОЛ! 1:0!
Ф. Гуарин
Пас отдал
Г. Медель
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Жуан
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
13
Фреди Гуарин
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
8
Родриго Паласио
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
3
Анди Лила
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
29
Гастон Камара
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Парма
91
Алессандро Якобуччи
ВР
91
Павол Байза
ВР
19
Джузеппе Престиа
ЦЗ
58
Мирко Эспозито
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Ханданович
15
Жуан
27
Фелипе
13
Раноккия
18
Сантон
17
Медель
77
Брозович
13
Гуарин
10
Шакири
47
Пушкаш
8
Паласио
3-2-2-3
83
Миранте
21
Коста
3
Лила
3
Мендеш
18
Гобби
3
Феддаль
23
Ночерино
4
Маури
19
Бельфодиль
14
Хоркера
18
Варела
47
Пушкаш
8
Ковачич
8
Ковачич
47
Пушкаш
10
Шакири
10
Эрнанес
10
Эрнанес
10
Шакири
27
Фелипе
10
Подольски
10
Подольски
27
Фелипе
14
Хоркера
6
Кассани
6
Кассани
14
Хоркера
19
Бельфодиль
9
Кода
9
Кода
19
Бельфодиль
3
Лила
5
Геззаль
5
Геззаль
3
Лила
Остались в запасе
Интер
Парма
29
Гастон Камара
ЦП
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
19
Джузеппе Престиа
ЦЗ
58
Мирко Эспозито
ЦЗ
91
Алессандро Якобуччи
ВР
91
Павол Байза
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
29
Гастон Камара
ЦП
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
19
Джузеппе Престиа
ЦЗ
58
Мирко Эспозито
ЦЗ
91
Алессандро Якобуччи
ВР
91
Павол Байза
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Интер - Парма
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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