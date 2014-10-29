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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Парма
Торино - Парма: обзор матча 29 октября 2014
Торино
29.10.2014, среда, 22:45
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 0
Завершен
Парма
10'
М. Дармиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Парма
Замена
Р. Перес
️️️️
Д. Вивес
90'
+2
86'
Замена
А. Геззаль
️️️️
И. Бельфодиль
Замена
П. Янссон
️️️️
К. Глик
82'
80'
Замена
П. Мендеш
️️️️
Ф. Сантакроче
75'
Красная карточка
А. Кордас
74'
Желтая карточка
М. Кода
Замена
Х. Санчес Миньо
️️️️
О. Эль-Каддури
69'
61'
Замена
М. Кода
️️️️
Х. Маури
60'
Желтая карточка
Ф. Сантакроче
Желтая карточка
К. Глик
31'
19'
Желтая карточка
М. Гобби
ГОЛ! 1:0!
М. Дармиан
Пас отдал
Б. Перес
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Торино
12
Лука Кастеллацци
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Парма
91
Алессандро Якобуччи
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
42
Давиде Цукколини
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
40
Бадара Сарр
ЦП
33
Лукас Соуза
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
9
Массимо Кода
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
4-4-2
1
Жилле
52
Максимович
15
Глик
24
Моретти
36
Дармиан
5
Вивес
14
Гацци
7
Эль-Каддури
33
Перес
11
Амаури
27
Квальярелла
4-4-2
83
Миранте
27
Сантакроче
27
Фелипе
18
Гобби
21
Коста
3
Рисполи
4
Маури
18
Аква
10
Лоди
19
Бельфодиль
99
Кассано
7
Эль-Каддури
14
Санчес Миньо
14
Санчес Миньо
7
Эль-Каддури
15
Глик
18
Янссон
18
Янссон
15
Глик
5
Вивес
21
Перес
21
Перес
5
Вивес
27
Сантакроче
3
Мендеш
3
Мендеш
27
Сантакроче
4
Маури
9
Кода
9
Кода
4
Маури
19
Бельфодиль
5
Геззаль
5
Геззаль
19
Бельфодиль
Остались в запасе
Торино
Парма
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
42
Давиде Цукколини
ЦЗ
40
Бадара Сарр
ЦП
33
Лукас Соуза
ЦП
91
Алессандро Якобуччи
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
42
Давиде Цукколини
ЦЗ
40
Бадара Сарр
ЦП
33
Лукас Соуза
ЦП
91
Алессандро Якобуччи
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Торино - Парма
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Стадио Олимпико
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