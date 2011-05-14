Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Танер Ялчин - статистика

Завершил карьеру
18 февраля 1990 (36)
#24 | Полузащитник
187 см | 82 кг
Турция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кельн
16
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Кельн
2 : 1
14.05.2011
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Айнтрахт
0 : 2
07.05.2011
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Кельн
2 : 0
30.04.2011
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Вольфсбург
4 : 1
24.04.2011
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Кельн
1 : 3
16.04.2011
Штутгарт
71' - 90'
78'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Боруссия М
5 : 1
10.04.2011
Кельн
86' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Кельн
1 : 0
03.04.2011
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Кельн
1 : 0
26.02.2011
Фрайбург
68' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Кельн
4 : 2
13.02.2011
Майнц
84' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Кельн
3 : 2
05.02.2011
Бавария
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Санкт-Паули
3 : 0
29.01.2011
Кельн
78' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Кельн
3 : 0
22.01.2011
Вердер
88' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Кайзерслаутерн
1 : 1
16.01.2011
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Кельн
1 : 0
11.12.2010
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Кельн
1 : 1
28.11.2010
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Штутгарт
0 : 1
21.11.2010
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Кельн
0 : 4
13.11.2010
Боруссия М
76' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
3 : 1
06.11.2010
Кельн
73' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Кельн
3 : 2
30.10.2010
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Ганновер-96
2 : 1
23.10.2010
Кельн
66' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Кельн
1 : 2
15.10.2010
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
3 : 2
02.10.2010
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Кельн
1 : 1
24.09.2010
Хоффенхайм
81' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Майнц
2 : 0
21.09.2010
Кельн
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Бавария
0 : 0
18.09.2010
Кельн
1' - 66'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Кельн
1 : 0
12.09.2010
Санкт-Паули
1' - 81'
17'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вердер
4 : 2
28.08.2010
Кельн
1' - 69'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Кельн
1 : 3
21.08.2010
Кайзерслаутерн
1' - 14'
Главные новости
Галицкий поговорил с Мусаевым на фоне кризиса «Краснодара»: подробности
14:53
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
14:05
1
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
2
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
4
Футболисты «Галатасарая» продолжают игнорировать Батракова
12:51
6
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
13
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Видео«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
7
ФотоБатраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+