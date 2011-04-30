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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Байер
Кельн - Байер: обзор матча 30 апреля 2011
Кельн
30.04.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Байер
70'
М. Новакович
83'
М. Новакович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Байер
Замена
К. МакКенна
️️️️
Пети
Замена
А. Матушик
️️️️
К. Пеццони
ГОЛ! 2:0!
М. Новакович
Замена
С. Рольфес
️️️️
Л. Бендер
Замена
С. Фрайс
️️️️
А. Чихи
Желтая карточка
К. Айхнер
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Г. Кастро
Замена
Т. Барнетта
️️️️
С. Сэм
ГОЛ! 1:0!
М. Новакович
Пас отдал
М. Бречко
Желтая карточка
Л. Бендер
Желтая карточка
Ш. Кисслинг
Желтая карточка
П. Жеромел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
10
Лукас Подольски
(К)
ЛВ
17
Кевин Пеццони
ЦП
8
Пети
ЦП
18
Мато Яяло
АП
34
Адиль Чихи
ПВ
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Фолькер Финке
Байер
15
Рене Адлер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
4
Сами Хююпя
(К)
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ПЗ
7
Ренато Аугусто
ЛВ
23
Артуро Видаль
ЦП
13
Михаэль Баллак
АП
33
Сидней Сэм
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
18
Томоаки Макино
ЦЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
12
Андрезиньо
ПЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
4-2-3-1
1
Ренсинг
4
Айхнер
0
Мохамад
14
Жеромел
2
Бречко
17
Пеццони
8
Пети
10
Подольски
18
Яяло
34
Чихи
18
Новакович
3-2-1-3-1
15
Адлер
8
Бендер
4
Хююпя
5
Швааб
8
Кастро
3
Кадлец
23
Видаль
33
Сэм
13
Баллак
7
Аугусто
11
Кисслинг
8
Пети
23
МакКенна
23
МакКенна
8
Пети
17
Пеццони
8
Матушик
8
Матушик
17
Пеццони
34
Чихи
9
Фрайс
9
Фрайс
34
Чихи
33
Сэм
10
Барнетта
10
Барнетта
33
Сэм
8
Бендер
6
Рольфес
6
Рольфес
8
Бендер
8
Кастро
9
Дердийок
9
Дердийок
8
Кастро
Остались в запасе
Кельн
Байер
18
Томоаки Макино
ЦЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
22
Миро Варводич
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
Главный тренер
Фолькер Финке
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
5
Ханно Балич
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
18
Томоаки Макино
ЦЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
22
Миро Варводич
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
5
Ханно Балич
ЦП
Главный тренер
Фолькер Финке
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Кельн - Байер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:25 (прямая)
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