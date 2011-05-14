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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Шальке-04
Кельн - Шальке-04: обзор матча 14 мая 2011
Кельн
14.05.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
2 : 1
Завершен
Шальке-04
25'
М. Новакович
60'
М. Яяло
86'
Рауль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Шальке-04
Желтая карточка
К. МакКенна
ГОЛ! 2:1!
Рауль
Пас отдал
А. Учида
Замена
В. Сану
️️️️
М. Новакович
Замена
К. МакКенна
️️️️
Пети
Замена
Д. Авелар
️️️️
С. Эскудеро
Замена
Т. Макино
️️️️
К. Айхнер
ГОЛ! 2:0!
М. Яяло
Желтая карточка
П. Жеромел
Желтая карточка
К. Пападопулос
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
А. Баумйоханн
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Эду
ГОЛ! 1:0!
М. Новакович
Пас отдал
М. Бречко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
18
Мато Яяло
ЦП
8
Пети
ЦП
17
Кевин Пеццони
ЦП
34
Адиль Чихи
ПП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Фолькер Финке
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
5
Александр Баумйоханн
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
16
Эду
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
18
Томоаки Макино
ЦЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
12
Андрезиньо
ПЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
32
Вилфрид Сану
ЦФ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
22
Данило Авелар
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
4-4-1-1
1
Ренсинг
4
Айхнер
14
Жеромел
0
Мохамад
2
Бречко
18
Яяло
8
Пети
17
Пеццони
34
Чихи
10
Подольски
18
Новакович
3-2-3-2
1
Нойер
21
Метцельдер
5
Хеведес
14
Пападопулос
2
Учида
18
Эскудеро
5
Баумйоханн
14
Хурадо
24
Клюге
7
Рауль
16
Эду
4
Айхнер
18
Макино
18
Макино
4
Айхнер
18
Новакович
32
Сану
32
Сану
18
Новакович
8
Пети
23
МакКенна
23
МакКенна
8
Пети
5
Баумйоханн
7
Дракслер
7
Дракслер
5
Баумйоханн
18
Эскудеро
22
Авелар
22
Авелар
18
Эскудеро
16
Эду
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
16
Эду
Остались в запасе
Кельн
Шальке-04
24
Танер Ялчин
ЦП
22
Миро Варводич
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
8
Адам Матушик
ЦП
Главный тренер
Фолькер Финке
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
24
Танер Ялчин
ЦП
22
Миро Варводич
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
8
Адам Матушик
ЦП
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
Главный тренер
Фолькер Финке
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Кельн - Шальке-04
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Рейн Энерги
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