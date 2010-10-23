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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Кельн
Ганновер-96 - Кельн: обзор матча 23 октября 2010
Ганновер-96
23.10.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Кельн
4'
Д. Я Конан
15'
Д. Я Конан
86'
М. Ланиг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Кельн
Замена
М. Эггиманн
️️️️
С. Пинту
ГОЛ! 2:1!
М. Ланиг
Замена
Л. Штиндль
️️️️
М. Абделлауе
Замена
С. Шахед
️️️️
М. Штоппелькамп
Замена
Ф. Эре
️️️️
М. Бречко
Замена
Т. Ялчин
️️️️
А. Матушик
Желтая карточка
М. Бречко
Замена
М. Новакович
️️️️
К. Клеменс
ГОЛ! 2:0!
Д. Я Конан
Пас отдал
К. Рауш
15'
Желтая карточка
С. Пинту
10'
ГОЛ! 1:0!
Д. Я Конан
Пас отдал
К. Джакпа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
12
Андрезиньо
ПЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Пети
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
18
Микаэль Форсселл
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Кельн
24
Даниэль Швабке
ВР
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
24
Танер Ялчин
ЦП
34
Адиль Чихи
ПП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
4-4-2
25
Фромловиц
15
Джакпа
19
Шульц
6
Авевор
6
Черундоло
34
Рауш
18
Пинту
24
Шмидебах
10
Штоппелькамп
11
Конан
25
Абделлауе
4-5-1
22
Варводич
2
Бречко
0
Мохамад
14
Жеромел
12
Андрезиньо
8
Пети
13
Ланиг
17
Клеменс
18
Яяло
8
Матушик
10
Подольски
25
Абделлауе
13
Штиндль
13
Штиндль
25
Абделлауе
18
Пинту
5
Эггиманн
5
Эггиманн
18
Пинту
10
Штоппелькамп
23
Шахед
23
Шахед
10
Штоппелькамп
8
Матушик
24
Ялчин
24
Ялчин
8
Матушик
2
Бречко
28
Эре
28
Эре
2
Бречко
17
Клеменс
18
Новакович
18
Новакович
17
Клеменс
Остались в запасе
Ганновер-96
Кельн
14
Маркус Миллер
ВР
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
18
Микаэль Форсселл
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
24
Даниэль Швабке
ВР
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
34
Адиль Чихи
ПП
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
18
Микаэль Форсселл
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Остались в запасе
24
Даниэль Швабке
ВР
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
34
Адиль Чихи
ПП
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Ганновер-96 - Кельн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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