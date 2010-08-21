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Кельн - Кайзерслаутерн
Кельн - Кайзерслаутерн: обзор матча 21 августа 2010
Кельн
21.08.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
1 : 3
Завершен
Кайзерслаутерн
8'
М. Новакович
70'
С. Лакич
84'
С. Лакич
88'
И. Иличевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Кайзерслаутерн
ГОЛ! 1:3!
И. Иличевич
Замена
Ф. Эре
️️️️
Пети
ГОЛ! 1:2!
С. Лакич
Желтая карточка
Л. Подольски
Замена
А. Немец
️️️️
Я. Моравек
Замена
С. Фрайс
️️️️
Л. Подольски
ГОЛ! 1:1!
С. Лакич
Желтая карточка
Л. Йессен
Замена
И. Иличевич
️️️️
О. Кирх
Замена
Л. Йессен
️️️️
А. Бугера
Желтая карточка
Ф. Дик
Замена
К. Пеццони
️️️️
Т. Ялчин
14'
ГОЛ! 1:0!
М. Новакович
Красная карточка
Ю. Мохамад
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Фарид Мондрагон
ВР
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
24
Танер Ялчин
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
8
Пети
ЦП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
20
Родней
ЦЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
8
Кристиан Тифферт
ЦП
20
Иржи Билек
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
29
Срджан Лакич
ЦФ
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
17
Кевин Пеццони
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
14
Александру Ионицэ
ЦФ
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
2
Ян Шимунек
ЦЗ
8
Бастиан Шульц
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
37
Адам Немец
ЦФ
19
Илиян Мицански
ЦФ
4-4-1-1
1
Мондрагон
0
Зальгер
0
Мохамад
23
МакКенна
2
Бречко
24
Ялчин
18
Яяло
8
Пети
13
Ланиг
10
Подольски
18
Новакович
4-4-2
21
Зиппель
23
Дик
20
Родней
25
Амедик
0
Бугера
21
Кирх
20
Билек
30
Моравек
8
Тифферт
27
Хоффер
29
Лакич
8
Пети
28
Эре
28
Эре
8
Пети
24
Ялчин
17
Пеццони
17
Пеццони
24
Ялчин
10
Подольски
9
Фрайс
9
Фрайс
10
Подольски
0
Бугера
18
Йессен
18
Йессен
0
Бугера
21
Кирх
16
Иличевич
16
Иличевич
21
Кирх
30
Моравек
37
Немец
37
Немец
30
Моравек
Остались в запасе
Кельн
Кайзерслаутерн
22
Миро Варводич
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
8
Адам Матушик
ЦП
14
Александру Ионицэ
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
8
Бастиан Шульц
ЦП
1
Кевин Трапп
ВР
2
Ян Шимунек
ЦЗ
19
Илиян Мицански
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Остались в запасе
22
Миро Варводич
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
8
Адам Матушик
ЦП
14
Александру Ионицэ
ЦФ
Остались в запасе
8
Бастиан Шульц
ЦП
1
Кевин Трапп
ВР
2
Ян Шимунек
ЦЗ
19
Илиян Мицански
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Марко Курц
Статистика матча Кельн - Кайзерслаутерн
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Рейн Энерги
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