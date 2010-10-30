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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Гамбург
Кельн - Гамбург: обзор матча 30 октября 2010
Кельн
30.10.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
3 : 2
Завершен
Гамбург
11'
М. Новакович
29'
М. Новакович
85'
М. Новакович
15'
М. Петрич
24'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Гамбург
Желтая карточка
М. Яяло
Замена
К. Пеццони
️️️️
М. Новакович
Замена
М. Яяло
️️️️
К. Клеменс
ГОЛ! 3:2!
М. Новакович
Пас отдал
М. Бречко
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Х. Паоло Герреро
Замена
А. Чихи
️️️️
Ф. Эре
Желтая карточка
П. Жеромел
Желтая карточка
Й. Матейсен
ГОЛ! 2:2!
М. Новакович
Пас отдал
К. Пеццони
ГОЛ! 1:2!
Х. Сон
15'
ГОЛ! 1:1!
М. Петрич
ГОЛ! 1:0!
М. Новакович
Пас отдал
Л. Подольски
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
13
Мартин Ланиг
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Франк Шефер
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Роберт Теше
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Кельн
24
Даниэль Швабке
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
17
Кевин Пеццони
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
34
Адиль Чихи
ПП
9
Симон Теродде
ЦФ
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
55
Ги Демель
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
14
Давид Яролим
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-4-1-1
22
Варводич
0
Зальгер
14
Жеромел
0
Мохамад
2
Бречко
28
Эре
17
Клеменс
8
Матушик
13
Ланиг
10
Подольски
18
Новакович
2-5-1-2
33
Дробны
4
Матейсен
16
Вестерманн
8
Теше
20
Качар
8
Ринкон
15
Троховски
11
Питройпа
7
Сон
33
Петрич
34
Герреро
18
Новакович
17
Пеццони
17
Пеццони
18
Новакович
17
Клеменс
18
Яяло
18
Яяло
17
Клеменс
28
Эре
34
Чихи
34
Чихи
28
Эре
34
Герреро
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
34
Герреро
Остались в запасе
Кельн
Гамбург
24
Даниэль Швабке
ВР
24
Танер Ялчин
ЦП
12
Андрезиньо
ПЗ
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Франк Шефер
12
Том Миккель
ВР
55
Ги Демель
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
14
Давид Яролим
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
24
Даниэль Швабке
ВР
24
Танер Ялчин
ЦП
12
Андрезиньо
ПЗ
9
Симон Теродде
ЦФ
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
55
Ги Демель
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
14
Давид Яролим
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
Главный тренер
Франк Шефер
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Кельн - Гамбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Бабак Рафати
(Ганновер)
Стадион:
Рейн Энерги
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