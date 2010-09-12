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Бундеслига 2026/2027
Кельн - Санкт-Паули
Кельн - Санкт-Паули: обзор матча 12 сентября 2010
Кельн
12.09.2010, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Санкт-Паули
17'
Т. Ялчин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Санкт-Паули
Желтая карточка
Ф. Мондрагон
Желтая карточка
К. Самбрано
Желтая карточка
А. Ионицэ
Желтая карточка
Ф. Эре
Замена
М. Ланиг
️️️️
Т. Ялчин
Замена
Р. Сукута-Пазу
️️️️
Ф. Болл
Замена
А. Ионицэ
️️️️
К. Клеменс
Замена
Ф. Брунс
️️️️
Р. Хеннингс
Замена
А. Матушик
️️️️
М. Яяло
Желтая карточка
М. Торандт
Замена
Ф. Бартельс
️️️️
Ч. Таки
Желтая карточка
Ч. Таки
ГОЛ! 1:0!
Т. Ялчин
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Фарид Мондрагон
ВР
14
Педру Жеромел
ЦЗ
12
Андрезиньо
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
24
Танер Ялчин
ЦП
17
Кевин Пеццони
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
8
Пети
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Санкт-Паули
18
Томас Кесслер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
16
Маркус Торандт
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
24
Карстен Ротенбах
ПЗ
17
Фабиан Болл
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
10
Чарльз Таки
АП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
9
Мариус Эбберс
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
14
Александру Ионицэ
ЦФ
Санкт-Паули
19
Бенедикт Пликетт
ВР
4
Фабио Морена
ЦЗ
26
Ральф Гюнеш
ЦЗ
31
Фин Бартельс
ЦП
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
7
Деннис Даубе
ЦП
8
Флориан Брунс
ПВ
2-5-3
1
Мондрагон
14
Жеромел
12
Андрезиньо
28
Эре
17
Клеменс
8
Пети
18
Яяло
9
Фрайс
10
Подольски
17
Пеццони
24
Ялчин
4-2-1-3
18
Кесслер
24
Ротенбах
16
Торандт
3
Самбрано
5
Очипка
17
Болл
33
Леманн
10
Таки
10
Крузе
9
Эбберс
10
Хеннингс
24
Ялчин
13
Ланиг
13
Ланиг
24
Ялчин
18
Яяло
8
Матушик
8
Матушик
18
Яяло
17
Клеменс
14
Ионицэ
14
Ионицэ
17
Клеменс
10
Таки
31
Бартельс
31
Бартельс
10
Таки
17
Болл
19
Сукута-Пазу
19
Сукута-Пазу
17
Болл
10
Хеннингс
8
Брунс
8
Брунс
10
Хеннингс
Остались в запасе
Кельн
Санкт-Паули
22
Миро Варводич
ВР
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
19
Бенедикт Пликетт
ВР
4
Фабио Морена
ЦЗ
26
Ральф Гюнеш
ЦЗ
7
Деннис Даубе
ЦП
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Остались в запасе
22
Миро Варводич
ВР
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Остались в запасе
19
Бенедикт Пликетт
ВР
4
Фабио Морена
ЦЗ
26
Ральф Гюнеш
ЦЗ
7
Деннис Даубе
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Статистика матча Кельн - Санкт-Паули
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Санкт-Паули
2 : 0
11.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
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