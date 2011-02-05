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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Бавария
Кельн - Бавария: обзор матча 05 февраля 2011
Кельн
05.02.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
3 : 2
Завершен
Бавария
54'
К. Клеменс
61'
М. Новакович
71'
М. Новакович
20'
М. Гомес
42'
Х. Алтынтоп
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Бавария
Замена
Т. Ялчин
️️️️
К. Клеменс
+1
Замена
Ф. Эре
️️️️
С. Пешко
Замена
М. Яяло
️️️️
М. Новакович
Замена
М. Клозе
️️️️
Л. Густаво
ГОЛ! 3:2!
М. Новакович
Пас отдал
Л. Подольски
Замена
Ф. Рибери
️️️️
Х. Алтынтоп
ГОЛ! 2:2!
М. Новакович
Пас отдал
Л. Подольски
ГОЛ! 1:2!
К. Клеменс
Пас отдал
К. Айхнер
Желтая карточка
Ф. Лам
ГОЛ! 0:2!
Х. Алтынтоп
Пас отдал
Ф. Лам
20'
ГОЛ! 0:1!
М. Гомес
Пас отдал
Т. Мюллер
17'
Желтая карточка
Х. Бадштубер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ЦЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
8
Адам Матушик
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
10
Лукас Подольски
АП
17
Кристиан Клеменс
ПП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Франк Шефер
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
16
Андреас Оттль
ОП
14
Луис Густаво
ОП
32
Даниэль Праньич
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
18
Томоаки Макино
ЦЗ
12
Андрезиньо
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
24
Танер Ялчин
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
33
Брено
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
4-4-1-1
1
Ренсинг
4
Айхнер
0
Мохамад
2
Бречко
14
Жеромел
21
Пешко
8
Матушик
13
Ланиг
17
Клеменс
10
Подольски
18
Новакович
3-3-2-2
1
Крафт
21
Лам
44
Тимощук
28
Бадштубер
16
Оттль
14
Густаво
32
Праньич
34
Алтынтоп
31
Швайнштайгер
27
Гомес
13
Мюллер
17
Клеменс
24
Ялчин
24
Ялчин
17
Клеменс
21
Пешко
28
Эре
28
Эре
21
Пешко
18
Новакович
18
Яяло
18
Яяло
18
Новакович
34
Алтынтоп
7
Рибери
7
Рибери
34
Алтынтоп
14
Густаво
11
Клозе
11
Клозе
14
Густаво
Остались в запасе
Кельн
Бавария
18
Томоаки Макино
ЦЗ
22
Миро Варводич
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Франк Шефер
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
33
Брено
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
18
Томоаки Макино
ЦЗ
22
Миро Варводич
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
9
Симон Теродде
ЦФ
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
33
Брено
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
Главный тренер
Франк Шефер
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Кельн - Бавария
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:25 (прямая)
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