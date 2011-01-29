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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Санкт-Паули - Кельн
Санкт-Паули - Кельн: обзор матча 29 января 2011
Санкт-Паули
29.01.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Кельн
30'
Ч. Таки
36'
Ч. Таки
74'
Ф. Брунс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Паули - Кельн
Замена
Д. Дробо-Ампем
️️️️
Д. Асамоа
Замена
Т. Ялчин
️️️️
А. Матушик
Замена
Р. Сукута-Пазу
️️️️
Ч. Таки
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ф. Брунс
Желтая карточка
А. Матушик
Замена
Ф. Брунс
️️️️
Ф. Болл
Желтая карточка
М. Ланиг
Желтая карточка
М. Яяло
Замена
М. Яяло
️️️️
С. Пешко
Замена
М. Бречко
️️️️
Андрезиньо
ГОЛ! 2:0!
Ч. Таки
ГОЛ! 1:0!
Ч. Таки
Желтая карточка
С. Пешко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Паули
18
Томас Кесслер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
16
Маркус Торандт
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
26
Ральф Гюнеш
ЦЗ
31
Фин Бартельс
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
17
Фабиан Болл
ЦП
10
Чарльз Таки
АП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
18
Томоаки Макино
ЦЗ
12
Андрезиньо
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
21
Славомир Пешко
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Франк Шефер
Санкт-Паули
25
Матиас Хайн
ВР
4
Давидсон Дробо-Ампем
ЦЗ
62
Дениз Наки
ЛВ
7
Деннис Даубе
ЦП
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
8
Флориан Брунс
ПВ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
4-3-1-2
18
Кесслер
5
Очипка
3
Самбрано
26
Гюнеш
16
Торандт
31
Бартельс
33
Леманн
17
Болл
10
Таки
10
Крузе
18
Асамоа
3-5-1-1
1
Ренсинг
12
Андрезиньо
18
Макино
4
Айхнер
28
Эре
17
Клеменс
8
Матушик
13
Ланиг
21
Пешко
10
Подольски
18
Новакович
18
Асамоа
4
Дробо-Ампем
4
Дробо-Ампем
18
Асамоа
10
Таки
19
Сукута-Пазу
19
Сукута-Пазу
10
Таки
17
Болл
8
Брунс
8
Брунс
17
Болл
8
Матушик
24
Ялчин
24
Ялчин
8
Матушик
12
Андрезиньо
2
Бречко
2
Бречко
12
Андрезиньо
21
Пешко
18
Яяло
18
Яяло
21
Пешко
Остались в запасе
Санкт-Паули
Кельн
25
Матиас Хайн
ВР
7
Деннис Даубе
ЦП
62
Дениз Наки
ЛВ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
22
Миро Варводич
ВР
10
Райнхольд Ябо
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Франк Шефер
Остались в запасе
25
Матиас Хайн
ВР
7
Деннис Даубе
ЦП
62
Дениз Наки
ЛВ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Остались в запасе
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
22
Миро Варводич
ВР
10
Райнхольд Ябо
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Главный тренер
Франк Шефер
Статистика матча Санкт-Паули - Кельн
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Санкт-Паули
2 : 0
11.10.2026
Карлсруэ
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Миллернтор
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