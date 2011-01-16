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Кайзерслаутерн - Кельн
Кайзерслаутерн - Кельн: обзор матча 16 января 2011
Кайзерслаутерн
16.01.2011, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Кельн
51'
Я. Моравек
28'
Л. Подольски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайзерслаутерн - Кельн
Желтая карточка
М. Ланиг
Желтая карточка
Р. Ябо
Замена
С. Теродде
️️️️
М. Новакович
Желтая карточка
П. Жеромел
Замена
М. Ланиг
️️️️
С. Пешко
Замена
О. Кирх
️️️️
Ч. Амри
Желтая карточка
Андрезиньо
ГОЛ! 1:1!
Я. Моравек
Пас отдал
Родней
Замена
А. Немец
️️️️
П. Де Вит
Замена
Р. Ябо
️️️️
Пети
Травма
Пети
Желтая карточка
К. Айхнер
Красная карточка
С. Лакич
Желтая карточка
Л. Йессен
Желтая карточка
С. Пешко
ГОЛ! 0:1!
Л. Подольски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
23
Флориан Дик
ЛЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
20
Родней
ЦЗ
18
Леон Йессен
ПЗ
6
Танос Пецос
ЛП
30
Ян Моравек
ЦП
21
Пьер Де Вит
ЦП
16
Иво Иличевич
ПП
29
Срджан Лакич
ЦФ
18
Чадли Амри
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
17
Кевин Пеццони
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
12
Андрезиньо
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
8
Адам Матушик
ОП
8
Пети
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ПП
10
Лукас Подольски
ЦФ
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Франк Шефер
Кайзерслаутерн
27
Марко Кналлер
ВР
6
Матиас Абель
ЦЗ
8
Бастиан Шульц
ЦП
20
Иржи Билек
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
37
Адам Немец
ЦФ
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
9
Симон Теродде
ЦФ
4-4-2
21
Зиппель
23
Дик
25
Амедик
20
Родней
18
Йессен
6
Пецос
30
Моравек
21
Де Вит
16
Иличевич
18
Амри
29
Лакич
4-1-3-2
1
Ренсинг
12
Андрезиньо
17
Пеццони
14
Жеромел
4
Айхнер
8
Матушик
17
Клеменс
8
Пети
21
Пешко
18
Новакович
10
Подольски
18
Амри
21
Кирх
21
Кирх
18
Амри
21
Де Вит
37
Немец
37
Немец
21
Де Вит
8
Пети
10
Ябо
10
Ябо
8
Пети
21
Пешко
13
Ланиг
13
Ланиг
21
Пешко
18
Новакович
9
Теродде
9
Теродде
18
Новакович
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Кельн
27
Марко Кналлер
ВР
8
Бастиан Шульц
ЦП
6
Матиас Абель
ЦЗ
20
Иржи Билек
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
22
Миро Варводич
ВР
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Франк Шефер
Остались в запасе
27
Марко Кналлер
ВР
8
Бастиан Шульц
ЦП
6
Матиас Абель
ЦЗ
20
Иржи Билек
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Остались в запасе
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
22
Миро Варводич
ВР
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Марко Курц
Главный тренер
Франк Шефер
Статистика матча Кайзерслаутерн - Кельн
1
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Фритц Вальтер
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 19:25 (прямая)
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