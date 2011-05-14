Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Юссеф Мохамад - статистика

Завершил карьеру
1 июля 1980 (46)
| Защитник
182 см | 78 кг
Ливан
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кельн
28
2
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Кельн
2 : 1
14.05.2011
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Айнтрахт
0 : 2
07.05.2011
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Кельн
2 : 0
30.04.2011
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Вольфсбург
4 : 1
24.04.2011
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Кельн
1 : 3
16.04.2011
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Боруссия М
5 : 1
10.04.2011
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Кельн
1 : 0
03.04.2011
Нюрнберг
1' - 90'
43'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Гамбург
6 : 2
19.03.2011
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Кельн
4 : 0
11.03.2011
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия Д
1 : 0
04.03.2011
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Кельн
1 : 0
26.02.2011
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Хоффенхайм
1 : 1
19.02.2011
Кельн
1' - 88'
69'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Кельн
4 : 2
13.02.2011
Майнц
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Кельн
3 : 2
05.02.2011
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Шальке-04
3 : 0
18.12.2010
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Кельн
1 : 0
11.12.2010
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Байер
3 : 2
05.12.2010
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Кельн
1 : 1
28.11.2010
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Штутгарт
0 : 1
21.11.2010
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Кельн
0 : 4
13.11.2010
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
3 : 1
06.11.2010
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Кельн
3 : 2
30.10.2010
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Ганновер-96
2 : 1
23.10.2010
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Кельн
1 : 2
15.10.2010
Боруссия Д
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
3 : 2
02.10.2010
Кельн
1' - 90'
22'
31'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Кельн
1 : 1
24.09.2010
Хоффенхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Майнц
2 : 0
21.09.2010
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Кельн
1 : 3
21.08.2010
Кайзерслаутерн
1' - 2'
2'
Главные новости
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
14:05
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
2
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
3
Футболисты «Галатасарая» продолжают игнорировать Батракова
12:51
6
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
13
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Видео«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
7
ФотоБатраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Расписание матчей РПЛ на 8 ноября 2026
09:03
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+