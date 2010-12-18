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Шальке-04 - Кельн
Шальке-04 - Кельн: обзор матча 18 декабря 2010
Шальке-04
18.12.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Кельн
30'
Рауль
50'
Рауль
87'
Рауль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Кельн
Желтая карточка
Пети
Замена
М. Гавранович
️️️️
Рауль
ГОЛ! 3:0!
Рауль
Пас отдал
Эду
Замена
С. Теродде
️️️️
А. Матушик
Замена
К. Пападопулос
️️️️
Д. Фарфан
Замена
К. МакКенна
️️️️
К. Шорх
Замена
Эду
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Замена
А. Ионицэ
️️️️
С. Фрайс
ГОЛ! 2:0!
Рауль
Пас отдал
Д. Фарфан
ГОЛ! 1:0!
Рауль
Пас отдал
И. Ракитич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
24
Пеер Клюге
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
7
Рауль
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Кельн
1
Фарид Мондрагон
ВР
14
Педру Жеромел
ЦЗ
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
4
Кристофер Шорх
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
8
Пети
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Франк Шефер
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
24
Кристиан Пандер
ЛП
19
Марио Гавранович
ЦФ
16
Эду
ЦФ
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
12
Андрезиньо
ПЗ
14
Александру Ионицэ
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
4-3-3
1
Нойер
26
Шмитц
21
Метцельдер
5
Хеведес
2
Учида
24
Клюге
11
Ракитич
14
Хурадо
8
Фарфан
21
Хунтелаар
7
Рауль
3-5-2
1
Мондрагон
4
Шорх
0
Мохамад
14
Жеромел
9
Фрайс
18
Яяло
8
Пети
8
Матушик
28
Эре
17
Клеменс
13
Ланиг
8
Фарфан
14
Пападопулос
14
Пападопулос
8
Фарфан
7
Рауль
19
Гавранович
19
Гавранович
7
Рауль
14
Хурадо
16
Эду
16
Эду
14
Хурадо
4
Шорх
23
МакКенна
23
МакКенна
4
Шорх
9
Фрайс
14
Ионицэ
14
Ионицэ
9
Фрайс
8
Матушик
9
Теродде
9
Теродде
8
Матушик
Остались в запасе
Шальке-04
Кельн
33
Матиас Шобер
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
24
Кристиан Пандер
ЛП
Главный тренер
Феликс Магат
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
22
Миро Варводич
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
Главный тренер
Франк Шефер
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
24
Кристиан Пандер
ЛП
Остались в запасе
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
22
Миро Варводич
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Франк Шефер
Статистика матча Шальке-04 - Кельн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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