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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Ганновер-96
Кельн - Ганновер-96: обзор матча 11 марта 2011
Кельн
11.03.2011, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
4 : 0
Завершен
Ганновер-96
36'
Пети
60'
Л. Подольски
79'
М. Новакович
89'
М. Новакович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Ганновер-96
ГОЛ! 4:0!
М. Новакович
Пас отдал
А. Чихи
Замена
Т. Макино
️️️️
М. Яяло
Замена
С. Шахед
️️️️
Я. Шлаудрафф
Замена
Р. Ябо
️️️️
Л. Подольски
ГОЛ! 3:0!
М. Новакович
Пас отдал
Л. Подольски
Желтая карточка
С. Черундоло
Замена
М. Штоппелькамп
️️️️
Карлитуш
Замена
А. Чихи
️️️️
К. Клеменс
ГОЛ! 2:0!
Л. Подольски
Пас отдал
К. Клеменс
Замена
Ф. Фромловиц
️️️️
Р. Цилер
Желтая карточка
К. Шульц
ГОЛ! 1:0!
Пети
Желтая карточка
К. Хагги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Пети
ЦП
17
Кевин Пеццони
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Франк Шефер
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
10
Карлитуш
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
18
Томоаки Макино
ЦЗ
12
Андрезиньо
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
34
Адиль Чихи
ПП
9
Симон Теродде
ЦФ
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
3-5-1-1
1
Ренсинг
4
Айхнер
0
Мохамад
2
Бречко
21
Пешко
17
Пеццони
17
Клеменс
18
Яяло
8
Пети
10
Подольски
18
Новакович
4-2-1-3
20
Цилер
6
Черундоло
2
Погатец
5
Хагги
19
Шульц
24
Шмидебах
34
Рауш
13
Штиндль
25
Абделлауе
13
Шлаудрафф
10
Карлитуш
18
Яяло
18
Макино
18
Макино
18
Яяло
10
Подольски
10
Ябо
10
Ябо
10
Подольски
17
Клеменс
34
Чихи
34
Чихи
17
Клеменс
20
Цилер
25
Фромловиц
25
Фромловиц
20
Цилер
13
Шлаудрафф
23
Шахед
23
Шахед
13
Шлаудрафф
10
Карлитуш
10
Штоппелькамп
10
Штоппелькамп
10
Карлитуш
Остались в запасе
Кельн
Ганновер-96
22
Миро Варводич
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Франк Шефер
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
68
Алтын Лала
ОП
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
22
Миро Варводич
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
9
Симон Теродде
ЦФ
Остались в запасе
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
68
Алтын Лала
ОП
Главный тренер
Франк Шефер
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Кельн - Ганновер-96
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Рейн Энерги
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