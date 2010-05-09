Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мэтт Дьюк - статистика

Завершил карьеру
16 июля 1977 (49), Шеффилд
#12 | Вратарь
196 см | 84 кг
Англия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Халл Сити
11
-17
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Халл Сити
0 : 0
09.05.2010
Ливерпуль
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Уиган Атлетик
2 : 2
03.05.2010
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Халл Сити
0 : 1
24.04.2010
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Халл Сити
0 : 2
21.04.2010
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
17.04.2010
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Халл Сити
1 : 4
10.04.2010
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Сток Сити
2 : 0
03.04.2010
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Халл Сити
2 : 0
27.03.2010
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Портсмут
3 : 2
20.03.2010
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Халл Сити
1 : 2
13.03.2010
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Эвертон
5 : 1
07.03.2010
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Хэм
3 : 0
20.02.2010
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Блэкберн
1 : 0
10.02.2010
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Халл Сити
2 : 1
06.02.2010
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Халл Сити
1 : 1
02.02.2010
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Халл Сити
2 : 2
30.01.2010
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 0
23.01.2010
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Тоттенхэм
0 : 0
16.01.2010
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Болтон
2 : 2
29.12.2009
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Халл Сити
1 : 3
27.12.2009
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Арсенал
3 : 0
19.12.2009
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Халл Сити
0 : 0
12.12.2009
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Астон Вилла
3 : 0
05.12.2009
Халл Сити
1' - 90'
87'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Манчестер Сити
1 : 1
28.11.2009
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Халл Сити
3 : 2
25.11.2009
Эвертон
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
3 : 3
21.11.2009
Вест Хэм
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Халл Сити
2 : 1
08.11.2009
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Бернли
2 : 0
31.10.2009
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Халл Сити
0 : 0
24.10.2009
Портсмут
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
2 : 1
03.10.2009
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Сандерленд
4 : 1
12.09.2009
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Халл Сити
1 : 5
19.08.2009
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Челси
2 : 1
15.08.2009
Халл Сити
Был в запасе
Главные новости
Ловчев раскрыл размер своей пенсии
12:57
1
Ловчева шокировали слова телеэксперта о Месси
12:28
5
Нигерия сыграет с Россией без 5 известных футболистов
12:14
1
Суперкомьютер Opta переоценил шансы «Барселоны» и «Реала» на титул в Примере
11:52
Червиченко – о критиках Максименко: «Дуракам всегда чешется»
11:39
Пономарев: «Семак покупает игроков за счет национального достояния»
11:27
1
Игрок «Оренбурга»: «Краснодар» был в шоке и не знал, что делать»
11:14
Тюкавин объяснил серию побед «Динамо»
11:02
Червиченко: «Спартак» – дойная корова, из него можно высосать любые условия»
10:47
4
Пономарев – Акинфееву: «Посоветовал бы заканчивать на хорошей ноте, время ушло»
10:38
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+