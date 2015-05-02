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Франческо Больцони
Статистика
Франческо Больцони - статистика
Завершил карьеру
7 мая 1989 (37), Лоди
#19 | Полузащитник
180 см | 74 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2014/2015
Товарищеские матчи 2013
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Италия. Серия А 2008/2009
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Палермо
23
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 34 тур
Сассуоло
0 : 0
02.05.2015
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Палермо
2 : 2
29.04.2015
Торино
84' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Парма
1 : 0
26.04.2015
Палермо
1' - 56'
Италия. Серия А, 31 тур
Палермо
2 : 1
19.04.2015
Дженоа
58' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
1 : 3
12.04.2015
Палермо
67' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Палермо
1 : 2
04.04.2015
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Кьево
1 : 0
21.03.2015
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Палермо
0 : 1
14.03.2015
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Чезена
0 : 0
08.03.2015
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Палермо
3 : 1
14.02.2015
Наполи
1' - 90'
82'
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
3 : 0
08.02.2015
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
2 : 1
01.02.2015
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Сампдория
1 : 1
25.01.2015
Палермо
1' - 90'
61'
Италия. Серия А, 19 тур
Палермо
1 : 1
17.01.2015
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
4 : 3
11.01.2015
Палермо
82' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Палермо
5 : 0
06.01.2015
Кальяри
67' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Аталанта
3 : 3
21.12.2014
Палермо
75' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Палермо
2 : 1
13.12.2014
Сассуоло
83' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Торино
2 : 2
06.12.2014
Палермо
88' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Палермо
2 : 1
30.11.2014
Парма
89' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Палермо
1 : 1
09.11.2014
Удинезе
1' - 62'
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
0 : 2
02.11.2014
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Палермо
1 : 0
29.10.2014
Кьево
78' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Ювентус
2 : 0
26.10.2014
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Палермо
2 : 1
19.10.2014
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Эмполи
3 : 0
05.10.2014
Палермо
1' - 65'
37'
Италия. Серия А, 5 тур
Палермо
0 : 4
29.09.2014
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
3 : 3
24.09.2014
Палермо
78' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Палермо
1 : 1
21.09.2014
Интер
1' - 66'
Италия. Серия А, 2 тур
Верона
2 : 1
15.09.2014
Палермо
1' - 70'
Италия. Серия А, 1 тур
Палермо
1 : 1
31.08.2014
Сампдория
1' - 90'
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