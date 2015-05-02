Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2014/2015 Товарищеские матчи 2013 Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Италия. Серия А 2008/2009 Лига Чемпионов 2007/2008