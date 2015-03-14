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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Ювентус
Палермо - Ювентус: обзор матча 14 марта 2015
Палермо
14.03.2015, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
70'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Ювентус
90'
Желтая карточка
Р. Перейра
Желтая карточка
П. Дибала
87'
84'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
Замена
Эмерсон
️️️️
Ф. Дапрела
83'
80'
Желтая карточка
А. Мората
77'
Замена
С. Падоин
️️️️
П. Де Челье
Замена
А. Белотти
️️️️
Э. Баррето
76'
70'
ГОЛ! 0:1!
А. Мората
Пас отдал
К. Маркизио
Замена
М. Яяло
️️️️
Э. Мареска
63'
60'
Замена
А. Мората
️️️️
Ф. Льоренте
52'
Желтая карточка
А. Барцальи
46'
Замена
А. Видаль
️️️️
С. Стураро
Желтая карточка
С. Анджелкович
41'
Желтая карточка
Ф. Васкес
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
20
Франко Васкес
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
32
Карлос Тевес
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Данило Ортис
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
23
Жоао Силва
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
4-4-1-1
70
Соррентино
19
Терци
5
Дапрела
4
Анджелкович
2
Витьелло
16
Мареска
30
Ригони
8
Баррето
3
Рисполи
20
Васкес
21
Дибала
3-2-2-1-2
1
Буффон
15
Барцальи
19
Бонуччи
14
Кьеллини
2
Лихтштайнер
29
Де Челье
10
Маркизио
27
Стураро
37
Перейра
12
Льоренте
32
Тевес
5
Дапрела
33
Эмерсон
33
Эмерсон
5
Дапрела
16
Мареска
18
Яяло
18
Яяло
16
Мареска
8
Баррето
11
Белотти
11
Белотти
8
Баррето
29
Де Челье
19
Падоин
19
Падоин
29
Де Челье
27
Стураро
23
Видаль
23
Видаль
27
Стураро
12
Льоренте
21
Мората
21
Мората
12
Льоренте
Остались в запасе
Палермо
Ювентус
21
Данило Ортис
ЦЗ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
23
Жоао Силва
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
21
Данило Ортис
ЦЗ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
23
Жоао Силва
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Палермо - Ювентус
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Ренцо Барбера
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