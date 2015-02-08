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Россия - Венесуэла
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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Палермо
Интер - Палермо: обзор матча 08 февраля 2015
Интер
08.02.2015, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
3 : 0
Завершен
Палермо
16'
Ф. Гуарин
65'
М. Икарди
88'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Палермо
ГОЛ! 3:0!
М. Икарди
Пас отдал
Ф. Гуарин
88'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Д. Шакири
84'
Замена
У. Кампаньяро
️️️️
Р. Паласио
82'
78'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
77'
Замена
Эмерсон
️️️️
А. Лазаар
75'
Замена
А. Рисполи
️️️️
М. Морганелла
72'
Желтая карточка
Л. Ригони
66'
Замена
А. Белотти
️️️️
М. Яяло
ГОЛ! 2:0!
М. Икарди
Пас отдал
Р. Паласио
65'
Желтая карточка
Жуан
40'
Замена
Додо
️️️️
Ю. Нагатомо
36'
20'
Желтая карточка
М. Морганелла
ГОЛ! 1:0!
Ф. Гуарин
Пас отдал
Д. Шакири
16'
Желтая карточка
Г. Медель
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Гари Медель
ОП
13
Фреди Гуарин
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
20
Франко Васкес
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
16
Додо
ЛЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Данило Ортис
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
23
Жоао Силва
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Ханданович
5
Нагатомо
13
Раноккия
15
Жуан
18
Сантон
77
Брозович
17
Медель
13
Гуарин
10
Шакири
9
Икарди
8
Паласио
3-5-1-1
70
Соррентино
21
Гонсалес
5
Дапрела
19
Терци
89
Морганелла
30
Ригони
18
Яяло
33
Лазаар
8
Баррето
20
Васкес
21
Дибала
5
Нагатомо
16
Додо
16
Додо
5
Нагатомо
8
Паласио
14
Кампаньяро
14
Кампаньяро
8
Паласио
10
Шакири
8
Ковачич
8
Ковачич
10
Шакири
33
Лазаар
33
Эмерсон
33
Эмерсон
33
Лазаар
89
Морганелла
3
Рисполи
3
Рисполи
89
Морганелла
18
Яяло
11
Белотти
11
Белотти
18
Яяло
Остались в запасе
Интер
Палермо
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
21
Данило Ортис
ЦЗ
23
Жоао Силва
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Остались в запасе
21
Данило Ортис
ЦЗ
23
Жоао Силва
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Интер - Палермо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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