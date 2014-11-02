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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Палермо
Милан - Палермо: обзор матча 02 ноября 2014
Милан
02.11.2014, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
0 : 2
Завершен
Палермо
23'
К. Сапата (АГ)
25'
П. Дибала
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Палермо
89'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
П. Дибала
Желтая карточка
А. Рами
88'
85'
Замена
А. Белотти
️️️️
Ф. Васкес
Замена
Д. Паццини
️️️️
К. Хонда
68'
67'
Замена
Г. Н'Гойи
️️️️
Э. Мареска
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
А. Поли
46'
44'
Желтая карточка
С. Анджелкович
25'
ГОЛ! 0:2!
П. Дибала
Пас отдал
Э. Баррето
23'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
К. Сапата
18'
Желтая карточка
М. Морганелла
Желтая карточка
Н. Де Йонг
17'
15'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
Замена
К. Сапата
️️️️
Алекс
4'
Травма
Алекс
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
13
Диего Лопес
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
(К)
ПЗ
7
Жереми Менез
ЛВ
34
Найджел Де Йонг
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
3
Кейсуке Хонда
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
33
Ашраф Лазаар
ЛАЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
89
Мишель Морганелла
ПАЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
8
Эдгар Баррето
(К)
ЦП
20
Франко Васкес
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
22
Михаэль Агацци
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
23
Жоао Силва
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Лопес
22
Де Шильо
23
Рами
33
Алекс
20
Абате
34
Де Йонг
15
Поли
7
Менез
17
Сапонара
3
Хонда
9
Торрес
3-2-3-1-1
70
Соррентино
21
Гонсалес
4
Анджелкович
6
Муньос
89
Морганелла
33
Лазаар
16
Мареска
19
Больцони
8
Баррето
20
Васкес
21
Дибала
33
Алекс
25
Сапата
25
Сапата
33
Алекс
15
Поли
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
15
Поли
3
Хонда
11
Паццини
11
Паццини
3
Хонда
16
Мареска
23
Н'Гойи
23
Н'Гойи
16
Мареска
21
Дибала
19
Квайсон
19
Квайсон
21
Дибала
20
Васкес
11
Белотти
11
Белотти
20
Васкес
Остались в запасе
Милан
Палермо
32
Кристиан Аббьяти
ВР
22
Михаэль Агацци
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
2
Майкл Эссьен
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
23
Жоао Силва
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
32
Кристиан Аббьяти
ВР
22
Михаэль Агацци
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
2
Майкл Эссьен
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Остались в запасе
23
Жоао Силва
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Милан - Палермо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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