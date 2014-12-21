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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Палермо
Аталанта - Палермо: обзор матча 21 декабря 2014
Аталанта
21.12.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
3 : 3
Завершен
Палермо
40'
Х. Денис (П)
55'
М. Моралес
76'
Х. Денис
6'
Л. Ригони
16'
Ф. Васкес
45+1'
Ф. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Палермо
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Делла Рокка
90'
Замена
А. Белотти
️️️️
Э. Мареска
Желтая карточка
Л. Чигарини
84'
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
Х. Денис
83'
Желтая карточка
Р. Бьянки
80'
ГОЛ! 3:3!
Х. Денис
76'
75'
Замена
Ф. Больцони
️️️️
Л. Ригони
69'
Замена
Ф. Делла Рокка
️️️️
Э. Баррето
Желтая карточка
К. Кармона
64'
Замена
А. Гомес
️️️️
Д. Базелли
57'
ГОЛ! 2:3!
М. Моралес
55'
Замена
Р. Бьянки
️️️️
Р. Боаки
46'
45'
+1
ГОЛ! 1:3!
Ф. Васкес
Пас отдал
П. Дибала
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Х. Денис
40'
33'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
Желтая карточка
Д. Базелли
25'
Желтая карточка
Й. Беналуан
20'
16'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Васкес
Пас отдал
П. Дибала
6'
ГОЛ! 0:1!
Л. Ригони
Пас отдал
Ф. Васкес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
20
Франко Васкес
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Аталанта
1
Влада Аврамов
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
79
Сальваторе Молина
ПВ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
23
Жоао Силва
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
4-4-2
57
Спортиелло
3
Драме
2
Стендардо
29
Беналуан
77
Дзаппакоста
10
Моралес
8
Чигарини
33
Базелли
14
Кармона
22
Боаки
19
Денис
3-5-1-1
70
Соррентино
4
Анджелкович
6
Муньос
21
Гонсалес
89
Морганелла
33
Лазаар
8
Баррето
16
Мареска
30
Ригони
20
Васкес
21
Дибала
19
Денис
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
19
Денис
22
Боаки
9
Бьянки
9
Бьянки
22
Боаки
33
Базелли
10
Гомес
10
Гомес
33
Базелли
30
Ригони
19
Больцони
19
Больцони
30
Ригони
8
Баррето
14
Делла Рокка
14
Делла Рокка
8
Баррето
16
Мареска
11
Белотти
11
Белотти
16
Мареска
Остались в запасе
Аталанта
Палермо
79
Сальваторе Молина
ПВ
1
Влада Аврамов
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
23
Жоао Силва
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
79
Сальваторе Молина
ПВ
1
Влада Аврамов
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
8
Джулио Мильяччо
ПП
Остались в запасе
23
Жоао Силва
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Аталанта - Палермо
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Атлети Адзурри
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