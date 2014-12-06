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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Палермо
Торино - Палермо: обзор матча 06 декабря 2014
Торино
06.12.2014, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
2 : 2
Завершен
Палермо
35'
Д. Мартинес
63'
К. Глик
16'
Л. Ригони
43'
П. Дибала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Палермо
88'
Замена
Ф. Больцони
️️️️
Э. Мареска
84'
Желтая карточка
Л. Ригони
Замена
Амаури
️️️️
Д. Мартинес
78'
Замена
К. Молинаро
️️️️
Б. Перес
75'
ГОЛ! 2:2!
К. Глик
Пас отдал
О. Эль-Каддури
63'
Замена
Р. Перес
️️️️
А. Фарнеруд
62'
51'
Замена
Эмерсон
️️️️
А. Лазаар
45'
+2
Желтая карточка
И. Чочев
43'
ГОЛ! 1:2!
П. Дибала
Пас отдал
А. Лазаар
ГОЛ! 1:1!
Д. Мартинес
Пас отдал
Э. Моретти
35'
30'
Желтая карточка
А. Лазаар
Желтая карточка
Б. Перес
30'
16'
ГОЛ! 0:1!
Л. Ригони
Пас отдал
П. Дибала
15'
Замена
А. Лазаар
️️️️
Ф. Дапрела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
11
Амаури
ЦФ
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
23
Жоао Силва
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
4-4-2
1
Жилле
52
Максимович
15
Глик
24
Моретти
36
Дармиан
5
Вивес
33
Перес
7
Эль-Каддури
9
Фарнеруд
77
Мартинес
27
Квальярелла
4-4-2
70
Соррентино
5
Дапрела
21
Гонсалес
6
Муньос
4
Анджелкович
89
Морганелла
16
Мареска
30
Ригони
18
Чочев
11
Белотти
21
Дибала
33
Перес
3
Молинаро
3
Молинаро
33
Перес
9
Фарнеруд
21
Перес
21
Перес
9
Фарнеруд
77
Мартинес
11
Амаури
11
Амаури
77
Мартинес
Лазаар
33
Эмерсон
33
Эмерсон
Лазаар
16
Мареска
19
Больцони
19
Больцони
16
Мареска
5
Дапрела
33
Лазаар
33
Лазаар
5
Дапрела
Остались в запасе
Торино
Палермо
27
Гастон Силва
ЛЗ
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
23
Жоао Силва
ЦФ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
1
Самир Уйкани
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
Остались в запасе
23
Жоао Силва
ЦФ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
1
Самир Уйкани
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Торино - Палермо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Стадио Олимпико
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