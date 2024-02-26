Oleh Slobodian - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Oleh Slobodian
|Команда
|Оболонь
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Oleh Slobodian
|Команда
|Оболонь
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.05.2024
|62' - 90'
|Оболонь
|0:3
|Александрия
|Украина. Премьер-лига, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оболонь
|14
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2024
|62' -90'
|Оболонь (Киев)
|0:3
|Александрия (Александрия)
|19.05.2024
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|3:1
|Оболонь (Киев)
|11.05.2024
|Был в запасе
|Оболонь (Киев)
|0:0
|Рух (Львов)
|13.04.2024
|1' -46'
|Оболонь (Киев)
|1:1
|Минай (Минай)
|06.04.2024
|1' -90'
|Верес (Ровно)
|3:0
|Оболонь (Киев)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Оболонь (Киев)
|0:3
|Шахтер (Донецк)
|16.03.2024
|1' -63'
|Оболонь (Киев)
|1:0
|Полесье (Житомир)
|09.03.2024
|1' -80'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:0
|Оболонь (Киев)
|03.03.2024
|1' -90'
|Оболонь (Киев)
|0:1
|Днепр-1 (Днепр)
|26.02.2024
|1' -68'
|Оболонь (Киев)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|11.11.2023
|1' -90'
|Оболонь (Киев)
|0:1
|Ворскла (Полтава)
|06.11.2023
|1' -60'
|Рух (Львов)
|2:2
|Оболонь (Киев)
|37'
|29.10.2023
|1' -46'
|ЛНЗ (Черкасы)
|3:0
|Оболонь (Киев)
|20.10.2023
|80' -90'
|Оболонь (Киев)
|2:4
|Заря (Луганск)
|08.10.2023
|Был в запасе
|Оболонь (Киев)
|1:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|02.09.2023
|1' -90'
|Полесье (Житомир)
|2:0
|Оболонь (Киев)
|20.08.2023
|1' -75'
|Днепр-1 (Днепр)
|1:2
|Оболонь (Киев)
|04.08.2023
|1' -85'
|Оболонь (Киев)
|2:4
|Динамо (Киев)