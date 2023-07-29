Patrik Schon - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Patrik Schon
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Patrik Schon
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Яблонец
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.10.2023
|Был в запасе
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|0:1
|Богемианс 1905 (Прага)
|08.10.2023
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|3:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|30.09.2023
|Был в запасе
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|2:0
|Словацко (Угерске-Градиште)
|24.09.2023
|76' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|1:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|17.09.2023
|Был в запасе
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:1
|Слован (Либерец)
|06.08.2023
|90' -90'
|Теплице (Теплице)
|0:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|29.07.2023
|Был в запасе
|Пардубице (Пардубице)
|0:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)