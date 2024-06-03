Золотой дубль «Зенита», Игнашевич покинул «Балтику», «Фенербахче» представил Моуринью и другие новости

Фонбет Кубок России. «Зенит» одержал в суперфинале волевую победу над «Балтикой» (2:1) и сделал золотой дубль.
Клаудиньо скучает по Малкому и может переехать в Саудовскую Аравию.
«Локомотив» заинтересован в Зайнутдинове.
Моуринью официально представлен новым клубом.
15-летний воспитанник «Балтики» умер в день суперфинала Кубка России.
Трансфер Мбаппе в «Реал» завершен (Фабрицио Романо).
Круговой – об уходе из «Зенита»: «Не жалею, только положительные чувства».
Мелешин досрочно возвращается в «Спартак» из минского «Динамо» – известна причина.
РФС под угрозой наказаний потребовал у российских клубов обеспечить явку на суперфинал Кубка («Мутко против»).
«Шинник» не продлил 43-летнего экс-форварда «Спартака».
Игнашевич сообщил об уходе из «Балтики».
Алип разбил голову во время празднования победы в Кубке.