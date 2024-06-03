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    • Золотой дубль «Зенита», Игнашевич покинул «Балтику», «Фенербахче» представил Моуринью и другие новости

    Золотой дубль «Зенита», Игнашевич покинул «Балтику», «Фенербахче» представил Моуринью и другие новости

    Фонбет Кубок России. «Зенит» одержал в суперфинале волевую победу над «Балтикой» (2:1) и сделал золотой дубль.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.06.2024 01:05
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    Комментарии (1)
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    Sviro
    1717398103
    Впечатление от Балтики лично у меня хорошее. У команды есть потенциал и Игнашевич, по-моему, поторопился с отставкой.
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