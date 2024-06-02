Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    «Шинник» не продлил 43-летнего экс-форварда «Спартака»

    «Шинник» сообщил об уходе нападающего Эльдара Низамутдинова. Контракт не продлен.

    «Многие годы Эльдар Низамутдинов был капитаном ярославского коллектива, символом клуба, примером преданности делу!

    От имени болельщиков благодарим Эльдара Фэлэхдиновича за все сделанное для ярославского футбола! Низкий поклон и наши аплодисменты!» – написали ярославцы.

    • 43-летний уроженец Костромы был в «Шиннике» с 2011 года (с перерывом на 2015-2016 годы).
    • Низамутдинов провел за ярославцев в матчах Первой и Второй лиг 336 матчей, забил 78 голов.
    • В 2009 году Эльдар провел 5 матчей в РПЛ за «Спартак», забил гол.

    Новости по теме
    «Шинник» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
    «Торпедо» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 мая 2024
    Тренер «Шинника» провел весь матч с «Акроном» с иконой в руках 2
    Источник: телеграм-канал «Шинника»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.06.2024 18:21
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Алексей З
    1717348524
    Идиоты , это Легенда Шинника , при чём тут Спартак.
    Ответить
    Oleg-Gazza
    1717421797
    Экс балтийца всё же! А в Спартаке, кроме разбитой головы ничем и не запомнился!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+