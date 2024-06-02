«Шинник» не продлил 43-летнего экс-форварда «Спартака»

«Шинник» сообщил об уходе нападающего Эльдара Низамутдинова. Контракт не продлен.

«Многие годы Эльдар Низамутдинов был капитаном ярославского коллектива, символом клуба, примером преданности делу!

От имени болельщиков благодарим Эльдара Фэлэхдиновича за все сделанное для ярославского футбола! Низкий поклон и наши аплодисменты!» – написали ярославцы.