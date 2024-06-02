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    Игнашевич сообщил об уходе из «Балтики»

    Главный тренер Сергей Игнашевич покинул «Балтику». Заявление он сделал после суперфинала Фонбет Кубка России против «Зенита» (1:2).

    «Я покидаю клуб. Думаю, мой цикл в «Балтике» закончен. Ещe будет время подвести итоги, но хочется сказать спасибо болельщикам «Балтики», ребятам. Отдельно попрощаюсь ещe со всеми. Желаю всего наилучшего клубу», – сказал Игнашевич.

    • Тренер вывел «Балтику» в РПЛ, а также вылетел с ней обратно в Первую лигу.
    • Возглавить «Балтику» может Кирилл Новиков.
    • Сообщалось об интересе к Игнашевичу ЦСКА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.06.2024 20:53
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Semenycch
    1717350949
    Ждем прекрасного игрока в прошлом и отличного человека в Зените!
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    somn
    1717352624
    Это он напрасно. "Балтика" мне понравилась. Молодые, бесшабашные. В следующем сезоне вернутся.
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    bratskij
    1717356154
    Давай уже обратно в ЦСКА, там как раз сейчас ой как не хватает школы Газаева.
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    Pourquoi pas
    1717359422
    Удачи тебе, Сергей Николаевич!
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    Oleg-Gazza
    1717421724
    Удачи тебе Мужик!!!
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