Игнашевич сообщил об уходе из «Балтики»

Главный тренер Сергей Игнашевич покинул «Балтику». Заявление он сделал после суперфинала Фонбет Кубка России против «Зенита» (1:2).

«Я покидаю клуб. Думаю, мой цикл в «Балтике» закончен. Ещe будет время подвести итоги, но хочется сказать спасибо болельщикам «Балтики», ребятам. Отдельно попрощаюсь ещe со всеми. Желаю всего наилучшего клубу», – сказал Игнашевич.