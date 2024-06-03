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    • Реакция Мостового на победу «Зенита» в суперфинале Кубка России

    Реакция Мостового на победу «Зенита» в суперфинале Кубка России

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о победе «Зенита» над «Балтикой» (2:1) в суперфинале Кубка России.

    «Мне показалось, что «Зенит» однозначно сравняет. Бросилось в глаза, что с 70-й минуты у футболистов «Балтики» заканчивались силы. Было видно, что где-то игрок недоборолся, недосмотрел, не подсказал, всe это бросалось в глаза.

    Если «Зениту» осталось только бежать вперeд, нагнетать, а «Балтике» не хватало силeнок. Все ключевые моменты: мяч не выбил, ногу не поставил, там ещe что-то. Голы как раз из-за этого и были забиты. Класс «Зенита» сыграл свою роль. Но ему повезло! Вдвойне обидно, что «Балтика» не заслуживала поражения в основное время», – сказал Мостовой.

    • Счет в матче открыл Фернандес, забивший гол «Балтики» на 40-й минуте. У «Зенита» отличились Нино на 81-й и Алип на 90+5-й минутах.
    • Петербургский выиграл Кубок России в 5-й раз в своей истории.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    03.06.2024 08:39
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    Комментарии (2)
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    Vladimir-Shelepnev-google
    1717393887
    Кроме Мостового и спартанцев Н никого уже нет. Зенит должен был выигрывать,Если бы не вратарь и мазила Сергеев, игра бы закончилась в первом тайме.
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    andr45
    1717405815
    Стоимость 14 (ЧЕТЫРНАДЦАТИ) ИНОСТРАНЦЕВ Clube de futebol «Zenitе» составила 135 (СТО ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ) миллионов евро. То есть средняя стоимость одного иносранца 9 679 тыс.евро (ДЕВЯТЬ МИЛЛИОНОВ ШЕСТЬСОТ СЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ ЕВРО) Стоимость же всего стартового состава  игроков «БАЛТИКИ» -  8,1млн.евро (ВОСЕМЬ МИЛЛИОНОЫ СТО ТЫСЯЧ ЕВРО) Вот так-то, петушок ты наш, пи...ерский PS «Мостовой, петушара», – сказал Барриос
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