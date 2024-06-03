Реакция Мостового на победу «Зенита» в суперфинале Кубка России

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о победе «Зенита» над «Балтикой» (2:1) в суперфинале Кубка России.

«Мне показалось, что «Зенит» однозначно сравняет. Бросилось в глаза, что с 70-й минуты у футболистов «Балтики» заканчивались силы. Было видно, что где-то игрок недоборолся, недосмотрел, не подсказал, всe это бросалось в глаза.

Если «Зениту» осталось только бежать вперeд, нагнетать, а «Балтике» не хватало силeнок. Все ключевые моменты: мяч не выбил, ногу не поставил, там ещe что-то. Голы как раз из-за этого и были забиты. Класс «Зенита» сыграл свою роль. Но ему повезло! Вдвойне обидно, что «Балтика» не заслуживала поражения в основное время», – сказал Мостовой.