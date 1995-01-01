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Испания вышла в плей-офф Евро-2024, победив действующего чемпиона Италию! Смотрите обзор топ-матча на RUTUBE
03:44
Куман оценил решение арбитра отменить гол Симонса в матче с Францией
02:39
В МИД РФ жестко отреагировали на баннер с требованием вернуть выборы на Украине на матче Евро-2024
02:20
Футболист сборной Украины – о победе над Словакией: «Подлинное свидетельство нашей силы воли
02:10
Левандовски отреагировал на вылет Польши с Евро-2024
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03:54
Балахнин оценил игру Кварацхелии на Евро-2024
03:26
«Ювентус» заинтересован в покупке лидера «Ниццы»
03:18
Гризманн оценил свою игру в матче со сборной Нидерландов
03:11
Руни объяснил, чего не хватает сборной Англии на Евро-2024
03:04
Форвард сборной Украины высказался о победе над Словакией
02:49
Генич высказался об игре сборной Австрии в матче с Польшей
02:00
«Бавария» ведет переговоры об аренде игрока сборной Нидерландов
01:54
Жиру высказался о нулевой ничьей с Нидерландами
01:48
«Локомотив» заинтересован в переходе Бакаева
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01:44
Экс-игрок «Химок» оценил игру сборной Сербии на Евро-2024
01:39
Зинченко прокомментировал победу сборной Украины над Словакией
01:30
Переход Кордобы в «Спартак» сорвался, Польша первой вылетела с Евро, на матче Украины требовали выборы и другие новости
01:20
Тренер сборной Португалии ответил на критику по поводу использования 39-летнего Роналду на Евро-2024
01:10
Дешам прокомментировал ничью Франции и Нидерландов
01:00
Реакция Шевченко на первую победу сборной Украины на Евро-2024
00:51
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00:42
Мостовой похвалил сборную Испании
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Patrik Schon
Patrik Schon
#10 | Полузащитник
Имя
Patrik Schon
Команда
Яблонец
Состав
Основной
Позиция
Полузащитник
Статистика
Россия
Казахстан
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