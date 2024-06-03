Сергеев поделился эмоциями после победы «Зенита» в суперфинале Кубка России

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев подвел итоги суперфинала Кубка России, в котором его команда победила «Балтику» (2:1).

«Эмоции сейчас радостные у всех. На самом деле, бывают такие моменты, когда у всей команды мяч в ворота не летел, а не только у меня. В перерыве сделали две замены. Я не расстроился. Самое главное, что победили в Суперфинале Кубка России. Это самое важное», – сказал Сергеев.