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    • Сергеев поделился эмоциями после победы «Зенита» в суперфинале Кубка России

    Сергеев поделился эмоциями после победы «Зенита» в суперфинале Кубка России

    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев подвел итоги суперфинала Кубка России, в котором его команда победила «Балтику» (2:1).

    «Эмоции сейчас радостные у всех. На самом деле, бывают такие моменты, когда у всей команды мяч в ворота не летел, а не только у меня. В перерыве сделали две замены. Я не расстроился. Самое главное, что победили в Суперфинале Кубка России. Это самое важное», – сказал Сергеев.

    • Сергеев упустил отличный момент забить гол на 19-й минуте при счете 0:0.
    • Он был заменен в перерыве встречи на Густаво Мантуана.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.06.2024 08:52
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    Комментарии (4)
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    Алексей З
    1717401856
    Замена в перерыве - это оценка качества игры , а уж весь остальной трёп - лирика. Ваня , Зенит будет ( или уже ) искать нового напа , а тебя ждёт участь Ерохина.
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    Боров навоз
    1717424293
    Иван запорол выход один на воротчика, два момента !
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